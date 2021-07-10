به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند پس از شکست دو بر صفر سایپا مقابل استقلال تهران در میکسدزون ورزشگاه دستگردی تهران گفت: واقعاً نمیدانم چه بگویم اما گزارش برخی اتفاقات را به مدیریت باشگاه میدهم تا تصمیمگیری کند.
سرمربی تیم فوتبال سایپا درباره انتقاد از دروازه بان این تیم هنگام مهار پنالتی استقلال تهران تاکید کرد: این اتفاقات باعث میشود به برخی مسائل مشکوک شوم. به دروازهبان تیم میگویم هنگام ضربه پنالتی سمت چپ برو اما او طرف دیگری رفت. متوجه اتفاقات نمیشوم.
او درباره لیست بازیکنان سایپا در فصل جاری گفت: با تمام احترام برای ابراهیم صادقی که بچه مسلمان است باید بگویم افتضاح بسته شده است. نمیانم برخی از این بازیکنان را با این قیمت چگونه جذب کردند. زمانی که آمدیم امکان جذب بازیکن نداشتیم. در این میان اتفاقات عجیب اینچنینی هم رخ میدهد.
سرمربی سایپا در پاسخ به اینکه آیا نتایج تیم از بیرون مجموعه کنترل میشود تصریح کرد: امیدوارم افراد از بیرون روی بازیکنان تیم ما تأثیر نگذاشته باشند. این صحنهها را در ۲۴، ۲۵ سال مربیگریام ندیده ام. احساسم این است که از بیرون از مجموعه برخی افراد کارهایی میکنند.
وی درباره شکایت باشگاه سایپا به دادگاه عالی ورزش برای دیدار با پیکان گفت: این موضوع بحث مدیریتی است. به CAS شکایت میکنیم و حقمان را میگیریم.
سرمربی سایپا تصریح کرد: تلاشمان را برای بقا خواهیم کرد. از این به بعد سعی میکنیم از بازیکنانی استفاده کنیم که به آنها اعتماد داریم.
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