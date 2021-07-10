۷۴درصد شهرهای ایران قرمز و نارنجی است/۶۵ درصد افراد ماسک نمی زنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، افزود: در هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار بیمار جدید شناسایی شد و بیش از ۱۰ هزار مورد بستری و بیش از هزار فوتی داشتیم.

وی، علت سیر افزایشی بیماری را ناشی از کاهش رعایت پروتکل‌ها دانست و گفت: رعایت دستور العمل‌های بهداشتی در استان‌های مختلف به ۶۵ درصد رسیده و در ۳ استان به زیر ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

حریرچی ادامه داد: متأسفانه ۶۵ درصد افراد ماسک نمی‌زنند.

وی افزود: به رغم تعطیلی مدارس و منع رفت و آمد شبانه و اعمال مقررات شهرهای قرمز و نارنجی، میزان تردد اجتماعی در ماه خرداد حدود ۵ درصد بیشتر از شرایط عادی بوده است.

حریرچی تاکید کرد: بهترین و سریع‌ترین راه برای رسیدن به شرایط عادی واکسیناسیون عمومی است.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به ورود حدود ۲ میلیون دوز واکسن به کشور، گفت: در ۱۱ روز آینده میزان واردات واکسن به ۷ میلیون دوز خواهد رسید و در کنار آن تحویل واکسن‌های ایرانی هم سرعت بیشتری خواهد گرفت.

حریرچی از مردم خواست تا وقتی که واکسیناسیون عمومی انجام می‌گیرد همچنان پروتکل‌ها را رعایت کنند.