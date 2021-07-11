شاخص های عفاف و حجاب در ادارات کردستان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید عسکری شنبه شب در مراسم گرامیداشت هفته حجاب و عفاف با موضوع «منشور والای آگاهی» ویژه طلاب فارغ‌التحصیل خواهر که در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد، اظهار کرد: رعایت حجاب و عفاف موجب ریشه‌کن شدن و حذف بسیاری از منکرات در جامعه می‌شود.

وی افزود: در سیره حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی کامل حجاب و عفاف آمده است که ایشان بهترین حالت برای یک زن مسلمان را زمانی می‌دانستند که نه او چشمش به نامحرمی بیافتد و نه نامحرمی او را ببیند البته این مهم به معنای عدم حضور و فعالیت بانوان در اجتماع نیست.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار داشت: بار اصلی این انقلاب به گردن خواهران و مادران حزب‌الهی و پا به کار بوده است و اگر حمایت‌ها، تشویق‌ها و از خودگذشتگی های آنها نبود این انقلاب به پیروزی نمی‌رسید.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور خاطرنشان کرد: رعایت موازین شرعی در برخورد با نامحرم را از اهم واجبات است و ادارات و پرسنل اداری در نظام اسلامی باید الگوی رعایت حجاب و عفاف باشند تا این مسئله به سایر لایه‌های جامعه نیز گسترش یابد.

حجت الاسلام عسکری افزود: تلاش، کوشش و فعالیت زن در محیط اجتماعی باید بر اساس موازین شرعی باشد لذا انتظار می‌رود بانوان شاغل در ادارات و سازمان‌های استان با رعایت موازین شرعی به الگویی برای تمامی ارباب رجوع و اقشار جامعه تبدیل شوند.

وی تصریح کرد: رعایت حجاب و عفاف باید به دغدغه همگانی تبدیل شود و با فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف جامعه در این مسیر گام برداریم.