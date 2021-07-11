علاقه اکثر کارکنان حوزه فناوری به تغییر شغل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد کمتر از یک سوم فعالان و کارکنان حوزه فناوری قصد دارند مشاغل فعلی خود را حفظ کنند و اکثر آنها به دنبال ترک پست سازمانی فعلی هستند و در این شرایط در بسیاری از کشورهای جهان شاهد کمبود افرادی هستیم که از مهارتهای دیجیتال کافی برای انجام مشاغل گوناگون برخوردار باشند.
این بررسی که توسط مؤسسه سی دبلیو جابز از طریق گفتگو با هزار فعال حوزه فناوری و ۵۰۰ تصمیم گیر حوزه آی تی انجام شده، نشان میدهد تنها ۲۹ درصد از کارکنان حوزه فناوری قصد دارند مشاغل فعلی خود را تا ۱۲ ماه آینده حفظ کنند و اکثر آنها قصد دارند بعد از پایان همهگیری کرونا و تغییر مجدد سبک زندگی مشاغل دیگری را بر عهده بگیرند.
همچنین ۱۴ درصد از کارکنان حوزه فناوری به دنبال بر عهده گرفتن مشاغل تازه در شرکتهایی متفاوت هستند، ۱۱ درصد میخواهند کسب و کار شخصی خودشان را ایجاد کنند، ۱۱ درصد قصد دارند مشاغل پاره وقت داشته باشند، ۱۱ درصد به دنبال تغییر محل جغرافیایی کار و ۱۰ درصد هم به دنبال پیمانکار شدن هستند. در مجموع ۸ درصد افراد هم کلاً قصد دارند در حوزهای جدید به غیر از فناوری مشغول به کار شوند.
بررسیهای سی دبلیوجابز حاکیست ظرف ماههای آینده حوزه فناوری با کمبود نیروی متخصص و ماهر مواجه میشود و تلاش برای تغییر شغل این بخش را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
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