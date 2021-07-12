زخم کاری کمبود کلاس درس بر رخ بیرجند/مدارس دو نوبته ۴ برابر شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: خشکسالی‌ها حجم مهاجرت‌ها را به مرکز خراسان جنوبی افزایش داده است تا جایی که امسال بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز دوره ابتدایی به آمار شهرستان بیرجند افزوده شده است.

این در حالی است که تعداد کلاس‌های درس در شهر بیرجند جوابگوی این نیاز ناگهانی نیست و راهکار دو نوبتی شدن مدارس در حال حاضر تنها راهکار پیش روی مسئولان بوده است. ایده‌ای که نگرانی تعداد زیادی از والدین به خصوص قشر کارمند را به وجود آورده و برخی از آنها هنوز به دنبال مدرسه یک شیفت برای فرزندانشان هستند.

نقی پور که یک دانش‌آموز پایه دوم دبستان دارد هر چند ثبت نام فرزندش را در دبستان مریم شهرستان بیرجند انجام داده است اما چون امسال این مدرسه دو نوبته شده و او کارمند است همچنان به دنبال مدرسه یک شیفت می‌گردد.

گلایه کارمندان از دوشیفته شدن مدارس

وی با اشاره به نزدیکی منزلش به مدرسه‌ای در خیابان ظفر شهرستان بیرجند می‌افزاید: دخترم را در این مدرسه ثبت نام نکردند چون ظرفیت کلاس‌ها تکمیل شده بود و اعلام کردند باید به مدرسه مریم مراجعه کنید.

وی ادامه داد: مدرسه مریم در خیابان عدل است یعنی به هر شکل من با توجه به اینکه کارمند هستم باید برای فرزندم سرویس بگیرم. کاش لااقل از افرادی که در همان محله بودند ثبت نام می‌کردند.

شهروند بیرجندی دیگری که سال قبل فرزندش در مدرسه امام حسین (ع) مشغول به تحصیل بوده تصمیم گرفته بود امسال در مدرسه دولتی ثبت نام کند که موفق به انجام این کار نشده در این باره می‌گوید: به هر مدرسه‌ای که در نزدیکی منزلمان مراجعه کردم همه دو نوبتی شده بود.

علوی ادامه می‌دهد: حتی مدرسه‌های هیأت امنایی نیز دو نوبتی شدند. واقعاً نمی‌دانم چه اتفاقی در بیرجند افتاده که این قدر با کمبود کلاس درس مواجه شدیم. این شرایط برای کارمندان بسیار سخت است.

وی به نقل از یکی از مادرانی که توانسته فرزندش را در یک مدرسه یک نوبته ثبت نام کند، گفت: تعداد دانش آموزان در مدارس یک نوبته نیز در یک کلاس زیاد است و تقاضاهای زیادی هنوز بدون پاسخ مانده است.

در ادامه با والدین دیگری نیز گفت و گو کردیم. همه آنها از شرایط موجود گلایه مند بودند، هر چند توانسته بودند برای فرزندانشان ثبت نام کنند اما یا مسافت مدرسه و منزل دور بود یا مجبور شدند در مدرسه دو نوبته ثبت نام را انجام دهند.

پایین‌ترین سرانه آموزشی کشور در بیرجند

مدیر آموزش و پرورش بیرجند در گفت و گو با مهر اظهارکرد: شهرستان بیرجند با افزایش آمار پایه‌های ورودی سالانه ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ دانش‌آموز بین ورودی و خروجی رشد دارد.

محمدحسین یکه خانی می‌افزاید: در این شهرستان به دلایل مختلف از جمله مهاجرت‌ها، جا به جایی جمعیت و شرایط جوی، جمعیت دانش آموزی شهرستان بیرجند طی چند سال گذشته به چندین برابر افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی بیشتر این موارد بابت مهاجرت از روستاها به شهرها و حتی از شهرستان‌های همجوار مثل درمیان، سربیشه، خوسف صورت گرفته است.

در این شهرستان به دلایل مختلف از جمله مهاجرت‌ها، جا به جایی جمعیت و شرایط جوی، جمعیت دانش آموزی شهرستان بیرجند طی چند سال گذشته به چندین برابر افزایش پیدا کرده است وی بیان داشت: شاید دانش آموزان شهرستان‌های همجوار در آمارگیری شهرستان شرکت کرده‌اند اما محل زندگی و تحصیلشان اصولاً بیرجند است.

یکه خانی با اشاره به افزایش چشمگیر جمعیت دانش آموزی شهرستان بیرجند تاکید می‌کند: این شهرستان پایین‌ترین سرانه آموزشی کشور یعنی ۴،۲ متر را دارد.

وی گفت: با مشکلاتی در شهر بیرجند روبرو شدیم که علی رغم تلاش و همت مضاعف خیرین و دولت از طریق اداره کل نوسازی مدارس در ۵ تا ۶ سال گذشته اما همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم.

۸۰ مدرسه دو نوبته شد

یکه خانی می‌گوید: در شهرستان بیرجند حدوداً ۴ برابر سال ۹۴ مدرسه دو نوبته داشته‌ایم و تعداد از ۲۰ مدرسه اکنون به ۸۰ مدرسه رسیده است.

وی تصریح کرد: رشد آمار دانش آموزی شهرستان با ساخت و ساز فعلی نمی‌تواند پاسخگو باشد، برای حفظ وضعیت موجود نیاز داریم که هر سال حدود ۱۰۰ کلاس جدید در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد که کار سنگینی خواهد بود.

وی از مسئولین شهرستانی، استانی و ملی درخواست دارد که با همدلی، آن چیزی که لازمه رشد و پیشرفت دانش آموزان است را فراهم کنند تا انشاالله شرایط آموزشی و کیفیت آموزش حفظ شود.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند اضافه می‌کند: قطعاً در صورتی که کلاس‌هایمان با آمار متناسب‌تر باشد و مدارس تجهیز شود امید داریم که این شهر که شهر پدران علوم مختلف و ادب است بتواند در آینده هم افتخار آفرین باشد.

وی در خصوص دو شیفت شدن و یک شیفت بودن بعضی از مدارس، توضیح می‌دهد: آن چیزی که تعیین می‌کند که کدام مدرسه دو شیفت و کدام یک شیفت باقی بماند ظرفیت و تعداد دانش آموزی که در آن منطقه هستند است.

وی ادامه داد: به طور مثال یکی از این مدارس که امسال دو شیفت می‌شود دبستان مریم در خیابان عدل است که دانش آموزان ما از شهرک امام علی (ع) و ابتدای معلم و غفاری مازادشان به سمت دبستان مریم هدایت می‌شوند.

به گفته وی دبستان مریم یکی از مدارس بزرگ بیرجند است که بیش از ۱۴ کلاس در این مدرسه وجود دارد که بنابراین می‌تواند برای نوبت دوم ظرفیت خوبی باشد.

وی ادامه می‌دهد: مدارس دیگری که امسال دو شیفتی خواهند شد دبستان دکتر شکوهی در انتهای خیابان غفاری است که دو سال از افتتاح آن می‌گذرد و با توجه به اینکه هیئت امنایی بوده امسال مجبور شده‌ایم مجوز دو شیفت شدنش را بگیریم تا بتوانیم در خدمت دانش آموزان عزیز باشیم.

یکه خانی تاکید کرد: تلاش ما بر این است که در دو شیفت شدن این مدارس هر مدرسه‌ای در دو شیفت از یک جنسیت استفاده شود و ثابت باشد.

پروژه‌های مهر، بی مهر به آموزش

محمدحسین یکه خانی با اشاره به معضل ساخت پروژه‌های مسکن مهر بدون پیش بینی زیرساخت آموزشی گفت: شهرک امام علی (ع) در ضلع شرقی شهر بیرجند ۲۷۰۰و احد مسکونی برابر با ۲۷۰۰ خانوار در آنجا ساکن هستند که با محاسبات ما حداقل این منطقه نیازمند ۷۰ کلاس درس است، اما متأسفانه هیچ مدرسه‌ای در آنجا ساخته نشده است.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند اضافه می‌کند: برای این معضل از طریق نماینده شهرستان بیرجند در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌هایی انجام دادیم و همچنین مدیرکل راه و شهرسازی را نیز از این مشکل مطلع کردیم.

وی بیان کرد: از مسئولین دعوت به عمل آماده است تا برای این مشکل فکر اساسی شود زیرا ساکنین این منطقه مطالبه به حقی در این خصوص دارند و وظیفه ماست که تسهیلاتی را فراهم کنیم تا دانش آموزان آنها در آن منطقه بتوانند از تحصیل بی دغدغه‌ای بهره مند شوند.

وی ابراز امیدواری کرد: در چند روز آینده کلنگ اولین مدرسه ۱۲ کلاسه در آنجا به زمین زده شود، گرچه آنجا نیازمند حداقل ۳ مدرسه ۱۲ کلاسه است که این ۳ مدرسه در صورتیکه دو شیفت کار کنند می‌توانند پوشش نیاز دانش آموزان را داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر درباره طرح مدارس و مساجد می‌گوید: طرح مدارس و مساجد را نیز که قبلاً وجود داشته را داریم مثل دبیرستان امیرکبیر در خیابان مدرس اما خواهشی که از برنامه ریزان شهری دارم این است که چشم اندازی با افق دید بالا نسبت به امر تعلیم و تربیت فرزندان شهرمان داشته باشند. هرگونه سخت‌گیری و کم توجهی به تعلیم و تربیت باعث خواهد شد که نسل‌های آینده ما را سرزنش کنند.

یکه خانی اضافه کرد: نیاییم متراژ چندین زمین کم ارزش به لحاظر دیگر کاربری‌ها را محاسبه کنیم و بعد بگوییم که اینجا کاربری آموزشی را لحاظ کرده‌ایم، بهترین زمین‌ها را به تعلیم فرزندان شهرمان اختصاص دهیم و در آینده امیدوار باشیم که از اینجا امثال دکتر شکوهی، دکتر گنجی و پدران متعدد علوم را که مایه افتخار شهر و استان و کشورمان هستند بتوانیم به جامعه تحویل دهیم.

وی درباره معلمان پایه اول و دغدغه‌های آموزشی برای والدین هم گفت: معلمین پایه اول ابتدایی در تمام شهر جذبی هستند و مدارس هیئت امنایی به روال گذشته جذب آزاد ندارند و به انتخاب خود نمی‌توانند معلم انتخاب کنند بنابراین تفاوتی بین مدارس مختلف وجود ندارد.

هر چند تلاش می‌شود معضل کمبود کلاس درس در مرکز استان رفع شود اما روند اجرای کار و اعتباراتی که در این خصوص اختصاص می‌یابد بعلاوه نبود زمین‌های آموزشی در محل‌های مختلف بیرجند درد بی کلاسی را دو چندان و دغدغه مدیران آموزش و پرورش را افزون کرده است. که برای رفع این معضل نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی باید تلاش مضاف تری داشته باشند.