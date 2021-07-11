واکسیناسیون ۶۰ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور در نشست جمعبندی سفر خود به سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برای جلب مشارکت مردم در زمینه واکسیناسیون باید از گروههای مرجع شیعه و سنی سیستان و بلوچستان کمک گرفت، اظهار داشت: برای کنترل ویروس کرنا در این استان باید ۶۰ درصد مردم واکسینه شوند.
وی افزود: از همه عزیزان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی که صیانت از مرزها را در اختیار دارند تشکر میکنم زیرا در افزایش طرد و دستگیری اتباع بیگانه غیرمجاز از مرزهای این استان فعالیت کرده و در ۱۰۰ روز اول امسال نسبت به ۱۰۰ روز مشابه آن در سال گذشته ۴۶ درصد آمار طرد افزایش یافته که این پیشرفت قابل ملاحظه است.
دینپرست افزود: از مرز میرجاوه بازدید شد که مراکز قرنطینه در آنجا باید وجود داشته باشد و در طی این دوران پیک جهش یافته کرونا سیستان و بلوچستان ۱۰۰ نفر از اتباع خارجی که به مرز وارد شده بودند تست pcr شأن مثبت و در این مراکز قرنطینه شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور ادامه داد: به صورت کلی در سراسر کشور در سال ۹۹ از ابتدای سال تا ۱۷ تیر ۷۵ هزار و ۹۸۶ نفر از کشور طرد و دستگیری اتباع غیرمجاز داشتیم که این میزان امسال به ۱۴۰ هزار و ۷۱۰ نفر رسیده که نشان از ۸۵ درصد افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: از چهارم اردیبهشت امسال که اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا از نوع هندی مورد شناسایی در کشور قرار گرفت در نشست ۶۶ ستاد ملی مدیریت کرونا با دستور رئیس جمهور مقرر شد که اقدامات لازم در راستای افزایش اقدامات مرزی برای جلوگیری از ترددهای غیرمجاز اتباع خارجی در مرزهای شرقی انجام شود.
دین پرست با تاکید براینکه موضوع نیروهای انسانی سیستان و بلوچستان در دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر پیگیری باید شود تصریح کرد: در سند بلوچستان حدود ۴۷۵ بند وجود دارد که ۶۰ بند آن تنها مربوط به وزارت بهداشت بوده و در مورد سند سیستان نیز از ۱۱۰ بندش پنج مورد مربوط به وزارت بهداشت است خواهش من این بوده که ۶۵ بند احصا شود و اینها در دستور کار قرار گیرد که مورد تکمیل و پیگیری باشد.
برخورد با بیتوجهی نسبت به رعایت محدودیتها با جدیت دنبال شود
وی اظهارداشت: اگر میخواهیم کنترلی در زمینه مدیریت و مقابله با ویروس جهش یافته کرونا داشته باشیم و این مهم نتیجه دهد رعایت دستورالعمل مدیریت هوشمند محدودیتها الزامیست و تمام گروههای صنفی باید این موضوع را رعایت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور بیان کرد: حتماً باید با بی توجهیها برخورد شود و با این موضوع تعارفی وجود نداشته باشد و این تکلیف کمیته نظارت بر دستورالعمل و مدیریت محدودیتهای هوشمند است و دانشگاه علوم پزشکی باید متخلفان در این زمینه را به دستگاه قضا معرفی کند.
وی با بیان اینکه در مورد برخورد با صنوف متخلف باید گفت هر کسی که خدمت کرد با آنان همکاری میکنیم ولی کسی که در زمینه پروتکلها رعایت نداشته باشند با آنان تعارفی نداریم، ادامه داد: در مورد واکسیناسیون موافق با این هستم که یک برنامهای مشخص کنیم و برنامهریزی وجود داشته باشد.
دین پرست با اشاره به اینکه همچنین از استاندار میخواهم که رئیس سازمان صنعت و معدن سیستان وبلوچستان را موظف کند مدیریت و پشتیبانی تأمین تجهیزات و امکانات را به عهده گیرد گفت: در زمینه بازنگری در توزیع کیتهای تشخیص کرونا در مراحل بعدی این توزیع یک مدیریت انجام شود و اینگونه نباشد که یکجا این چیزها وجود داشته باشد و یک جای دیگر نداشته باشد.
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