کتاب «به سوی اخلاق توحیدی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «به سوی اخلاق توحید» به همت گروه فلسفه اخلاق پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

کتاب «به سوی اخلاق توحیدی» به قلم حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مبینی «عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» روانه بازار نشر گردید.

کتاب «به سوی اخلاق توحیدی» کتابی است که برای مخاطبان جوان به زبانی روان اخلاق توحیدی را معرفی، ارزش و اهمیت آن را بازگو و نکات مقدماتی برای حرکت در مسیر اخلاق توحیدی را بیان می‌کند.

موضوعاتی که در کتاب «به سوی اخلاق توحیدی» به آنها پرداخته شده این است که اخلاق توحیدی چیست؟ چه آثاری به دنبال دارد؟ و برای این‌که بتوانیم اخلاق توحیدی را در خود و در جامعه ایجاد و تقویت کنیم و سطح خود را در این زمینه بالا ببریم، چگونه باید عمل کنیم؟