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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۰

پرونده«قمار عادی سازی»/۱؛

عوامل رنگ باختن توافقات سازش با «تل‌آویو»/ قطار عادی‌سازی کُند شد

عوامل رنگ باختن توافقات سازش با «تل‌آویو»/ قطار عادی‌سازی کُند شد

یک روزنامه عرب زبان به بررسی توافقات سازش برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت: به نظر می رسد که این توافقات درحال رنگ باختن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «رأی الیوم» مطلبی را در خصوص فروپاشی قریب الوقوع توافقات سازش رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی به ویژه با عربستان سعودی و امارات، نوشت.

بر اساس این گزارش، این روزنامه در مطلب خود آورده است: کشورهایی نظیر امارات، بحرین، سودان و مغرب با وساطت ایالات متحده آمریکا و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق این کشور در ۲ گذشته توافقنامه سازش را با رژیم صهیونیستی امضا کردند.

روزنامه مذکور در مطلب خود عنوان کرده است: کشورهای مذکور پس از امضای توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی روابط و مناسبات دیپلماتیک خود با این رژیم را به صورت آشکار و علنی دنبال کرده و می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد  این توافقنامه‌ها در حال رنگ باختن هستند.

روزنامه رأی الیوم در بیان علت رنگ باختن تدریجی توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است: بسته شدن «صندوق آبراهام» که ترامپ با سرمایه‌گذاری آمریکایی-اماراتی برای حمایت مالی پروژه‌های عادی‌سازی روابط تأسیس کرده بود، نشان می‌دهد که توافقات عادی سازی درحال رنگ باختن است‌ بسته شدن «صندوق آبراهام» که ترامپ با سرمایه‌گذاری آمریکایی-اماراتی برای حمایت مالی پروژه‌های عادی‌سازی روابط تأسیس کرده بود، نشان می‌دهد که توافقات عادی سازی درحال رنگ باختن است.

از سوی دیگر، اظهارات «بدر بن حمود البوسعیدی» وزیر خارجه عمان مبنی بر اینکه کشورش سومین کشور حاشیه خلیج فارس که با سازش با رژیم صهیونیستی روی می‌آورد، نخواهد بود، نشان از آن دارد که حرکت قطار عادی سازی کُند شده است.

رأی الیوم در ادامه مطلب خود عنوان کرده است: عقب‌نشینی دولت آمریکا به ریاست «جو بایدن» از بسیاری از وعده‌های دولت سابق این کشور به مغرب و سودان در قبال عادی سازی روابط، عامل دیگری است که نشان می‌دهد حرکت قطار عادی سازی کُند شده است.

این روزنامه همچنین تأکید کرده است: مخالفت‌های مردمی با توافقات عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خود به تنهایی یکی از عوامل مهم به شکست کشیده شدن قریب الوقوع توافقات سازش محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، مردم سودان همچنان به تظاهرات خود علیه دولت این کشور به دلیل امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند و در مغرب نیز افکار عمومی خواهان اخراج سفیر رژیم صهیونیستی هستند.

رأی الیوم افزوده است: از این مسأله نیز نباید غافل شد که رأی مثبت سودان و بحرین به قطعنامه سازمان ملل که خواهان آغاز تحقیقات بین المللی درباره جنایات جنگی صهیونیستی در جنگ اخیر علیه نوار غزه بود، باعث وارد شدن یک شوک بزرگ به رژیم صهیونیستی شده است.

روزنامه مذکور در ادامه تأکید کرده است: تنش در روابط میان عربستان سعودی و امارات نیز موجب به مخاطره افتادن سرنوشت توافقات سازش شده است. برخی گمانه زنی‌ها پیرامون فروپاشی قریب الوقوع ائتلاف ریاض و ابوظبی بالا گرفته است. طبیعی است که این اختلافات موجب خواهد شد تا یکی از طرف‌ها از رژیم صهیونیستی فاصله گرفته و به سمت گسترش روابط با قطر و یا عمان حرکت کند.

کد مطلب 5255348

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    نظرات

    • انا عمار IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
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      یهودیان موش‌های کثیف صهیونیست هستند و نباید به اسب که حیوانی نجیب است اهانت کرده و اسب را با یهودیان هم طراز کنید زیرا موش‌های یهودی تطهیر نمی‌شوند و این موش‌ها به اسب ارتقا پیدا نمی‌کنند. مرگ بر یهودیان کودک کش

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