کلید اولیه آزمون ارتقا دستیاری پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی جمعه ۱۸ تیرماه در ۱۰ قطب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل ۴۶ حوزه امتحانی برگزار شد. تعداد ۱۱ هزار و ۶۹۰ نفر در ۲۷ رشته امتحانی مجاز به شرکت در این آزمون بودند.

کلید اولیه به همراه دفترچه سئوالات امروز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در دسترس قرار گرفت.

مهلت ارسال اعتراض به سوالات، بعد از اعلام کلید اولیه، فقط از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، از یکشنبه ۲۰ تیرماه تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه ۲۲ تیرماه است.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود آزمون ارتقا دستیاری تخصصی پزشکی در تاریخ ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه سالجاری به صورت الکترونیک برگزار شود که با توجه به شرایط کرونایی این تصمیم تغییر کرد و آزمون ۱۸ تیرماه در یک روز به صورت کاغذی برگزار شد.

آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی بالینی برای ارتقاء دستیاران در مدت ۴ سال تحصیل، از هر سال تحصیلی به سال بالاتر توسط دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.