  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۱۹

به همراه دفترچه سئوالات؛

کلید اولیه آزمون ارتقا دستیاری پزشکی منتشر شد

کلید اولیه آزمون ارتقا دستیاری پزشکی منتشر شد

کلید اولیه چهلمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری پزشکی به همراه دفترچه سئوالات در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی جمعه ۱۸ تیرماه در ۱۰ قطب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل ۴۶ حوزه امتحانی برگزار شد. تعداد ۱۱ هزار و ۶۹۰ نفر در ۲۷ رشته امتحانی مجاز به شرکت در این آزمون بودند.

کلید اولیه به همراه دفترچه سئوالات امروز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در دسترس قرار گرفت.

مهلت ارسال اعتراض به سوالات، بعد از اعلام کلید اولیه، فقط از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، از یکشنبه ۲۰ تیرماه تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه ۲۲ تیرماه است.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود آزمون ارتقا دستیاری تخصصی پزشکی در تاریخ ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه سالجاری به صورت الکترونیک برگزار شود که با توجه به شرایط کرونایی این تصمیم تغییر کرد و آزمون ۱۸ تیرماه در یک روز به صورت کاغذی برگزار شد.

آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی بالینی برای ارتقاء دستیاران در مدت ۴ سال تحصیل، از هر سال تحصیلی به سال بالاتر توسط دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

کد مطلب 5255369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه