غلامرضا کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته ۱۶۵ مورد تسهیلات به مددجویان کمیته امداد فریدن پرداخت شده است، اظهار کرد: تسهیلات اشتغالزایی به مدد جویان زیر ۶۵ سالی تعلق می‌گیرد که مدارک اجرای طرح‌های آموزشی کمیته امداد که با همکاری فنی حرفه‌ای در حال اجرا است، را دارا باشند.

وی افزود: مدد جویان دریافت‌کننده تسهیلات باید فاقد بیمه بوده و تاکنون وام اشتغال دریافت نکرده باشند.

رئیس کمیته امداد شهرستان فریدن بیان داشت: سال گذشته حدود ۲۰ مورد کاریابی برای مددجویان انجام شده و حدود ۱۴۰ مورد نیز جهیزیه و هدیه ازدواج به زوج‌های تحت حمایت توسط کمیته امداد پرداخت شده است.

احداث ۵۰ واحد منزل مسکونی در شهرستان فریدن

وی در ارتباط با ساخت مسکن محرومان اظهار کرد: تعداد ۵۰ واحد منزل مسکونی در شهرستان فریدن احداث شده که برخی به اتمام رسیده و برخی نیز در حال تکمیل است.

کریمی با بیان اینکه کارها و برنامه‌های امداد کمیته امداد با هم افزایی و کمک خیران به انجام می‌رسد، تاکید کرد: نیازمند مشارکت مردم خیر فریدن در این زمینه به ویژه در بحث تهیه جهیزیه هستیم.