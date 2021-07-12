به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر آرش نجیمی با اعلام این خبر افزود: رویداد هفته آموزش با هدف تبادل نظر و تجربهها درباره روشهای آموزشی دروس دانشگاهی به ویژه در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹ و پساکرونا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
وی با بیان اینکه این رویداد از طریق فضای مجازی و بهصورت برگزاری وبینار دنبال شد، اظهار داشت: رویداد هفته آموزش هر سال در اردیبهشت برگزار میشد اما امسال به دلیل شرایط و مشکلات موجود از دوازدهم تیر آغاز شد و تا نوزدهم تیر امسال ادامه داشت.
نجیمی با اشاره به اینکه دغدغههای آموزشی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشگاه در این رویداد بررسی و برای رفع آن چاره اندیشی میشود، اضافه کرد: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، ارتقای کیفیت آموزش به ویژه در دوران کرونا و پسا کروناست.
مدیر آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شیوع ویروس کرونا تاثیر بسیاری بر روی روند آموزشی گذاشت و تغییرات بنیادین در نحوه ارائه مطالب آموزشی و برگزاری کلاسها ایجاد کرد به همین دلیل برنامه ریزی برای ادامه فعالیت های آموزشی و پیش بینی های لازم برای دوران پسا کرونا در زمان حاضر ضروری است.
وی برگزاری کارگاههای آموزشی، ۲ سخنرانی کلیدی و نشست تخصصی «کووید ۱۹ و آموزش عالی، تداوم آموزش در دوران پسا کرونا» را از برنامههای هفته آموزش برشمرد و افزود: از برنامههای ویژه این رویداد فراخوان نظرات و سناریوهای استادان دانشگاه درباره روشهای آموزشی در دوران پسا کرونا بود.
نجیمی یادآور شد: از برترین استادان دانشگاه که با توجه به تجربههای آموزشی دوران شیوع بیماری کووید ۱۹ یک طرح برای تداوم آموزشی در کلاسهای درس یا نظام آموزش دانشگاهی برای دوران پسا کرونا تدوین و ارائه کرده بودند نیز تقدیر شد.
نظر شما