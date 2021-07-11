به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر رضا قلی خسروی، امروز یکشنبه با حضور خانواده، مدیرکل محیط زیست، محیطبانان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در زادگاهش روستای جهادآباد برگزار و در آرامگاه این روستا به خاک سپرده شد.

رضاقلی خسروی که شامگاه چهارشنبه پنجم خرداد سالجاری توسط شکارچیان غیرمجاز مضروب و مجروح شده بود، روز گذشته ۱۹ تیر در حال انتقال به بیمارستان و بی‌نتیجه ماندن عملیات احیا توسط کادر اورژانس به رحمت ایزدی پیوست و خانواده محیط زیست استان اصفهان را سوگوار ساخت.

دلیل فوت این محیطبان صدیق که در آستانه بازنشستگی بود، قرار است پس از اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی، از طریق رسانه‌ها به آگاهی دوستداران محیط زیست برسد.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، با مساحت ۱۱۳ هزار هکتار در ۴۵ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده است.