به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی عصر یکشنبه در جلسه ویژه منطقه اقتصادی در محل استانداری زنجان، گفت: باید تمام امورات راه اندازی شده منطقه اقتصادی باید طبق زمان بندی مشخص پیش رود.

وی با بیان اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان از حدود ۱۵ سال قبل مطرح و راکد مانده بود که در سال جاری محقق شد، اظهار کرد: مزیت‌ها و حمایت‌هایی هم که در این مناطق از فعالان تولیدی و صنعتی به عمل می‌آید در حوزه‌های مختلف است.

استاندار زنجان گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر فعالیت منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان فعال شود.

حقیقی با بیان اینکه برای اجرای منطقه ویژه اقتصادی همه چیز باید قانون‌مند پیش رود، گفت: تحقق ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی هدفمند است

وی با بیان اینکه ورود بخش صنعتی و هلدینگ‌های وسیع با اثر گذاری بالا برای رونق منطقه اقتصادی زنجان وارد کار شوند، ابراز کرد: هر ایده، بازدید و مطالعه منطقه ویژه اقتصادی باید مشخص و بیان شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره توانمند و با ایده‌های نو در استان تشکیل شده و باید طبق نظام مندی مشخص برنامه را پیش ببرند.