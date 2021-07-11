  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۲۴

استاندار زنجان:

تحقق ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی هدفمند است

تحقق ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی هدفمند است

زنجان-استاندار زنجان با بیان اینکه تحقق ابجاد منطقه ویژه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی هدفمند است، گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته منطقه اقتصادی زنجان جز مناطق موفق در کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی عصر یکشنبه در جلسه ویژه منطقه اقتصادی در محل استانداری زنجان، گفت: باید تمام امورات راه اندازی شده منطقه اقتصادی باید طبق زمان بندی مشخص پیش رود.

وی با بیان اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان از حدود ۱۵ سال قبل مطرح و راکد مانده بود که در سال جاری محقق شد، اظهار کرد: مزیت‌ها و حمایت‌هایی هم که در این مناطق از فعالان تولیدی و صنعتی به عمل می‌آید در حوزه‌های مختلف است.

استاندار زنجان گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر فعالیت منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان فعال شود.

حقیقی با بیان اینکه برای اجرای منطقه ویژه اقتصادی همه چیز باید قانون‌مند پیش رود، گفت: تحقق ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی هدفمند است

وی با بیان اینکه ورود بخش صنعتی و هلدینگ‌های وسیع با اثر گذاری بالا برای رونق منطقه اقتصادی زنجان وارد کار شوند، ابراز کرد: هر ایده، بازدید و مطالعه منطقه ویژه اقتصادی باید مشخص و بیان شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره توانمند و با ایده‌های نو در استان تشکیل شده و باید طبق نظام مندی مشخص برنامه را پیش ببرند.

کد مطلب 5255749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه