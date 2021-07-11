به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی عصر یکشنبه در جلسه ویژه منطقه اقتصادی در محل استانداری زنجان، گفت: باید تمام امورات راه اندازی شده منطقه اقتصادی باید طبق زمان بندی مشخص پیش رود.
وی با بیان اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان از حدود ۱۵ سال قبل مطرح و راکد مانده بود که در سال جاری محقق شد، اظهار کرد: مزیتها و حمایتهایی هم که در این مناطق از فعالان تولیدی و صنعتی به عمل میآید در حوزههای مختلف است.
استاندار زنجان گفت: کمیتهای برای نظارت بر فعالیت منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان فعال شود.
حقیقی با بیان اینکه برای اجرای منطقه ویژه اقتصادی همه چیز باید قانونمند پیش رود، گفت: تحقق ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی هدفمند است
وی با بیان اینکه ورود بخش صنعتی و هلدینگهای وسیع با اثر گذاری بالا برای رونق منطقه اقتصادی زنجان وارد کار شوند، ابراز کرد: هر ایده، بازدید و مطالعه منطقه ویژه اقتصادی باید مشخص و بیان شود.
استاندار زنجان تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره توانمند و با ایدههای نو در استان تشکیل شده و باید طبق نظام مندی مشخص برنامه را پیش ببرند.
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