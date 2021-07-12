محرومیت مهاجم تیم ملی سوریه لغو شد / «عمر خربین» برابر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عمر خربین مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه در زمان سرمربیگری نبیل معلول از تیم سوریه کنار گذاشته شد.
با جدایی معلول و صعود تیم ملی سوریه به مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی، حکم محرومیت خربین هم لغو شد.
«حاتم الغایب» رئیس فدراسیون فوتبال سوریه با اعلام این خبر گفت: با درخواست «نزار محروس» سرمربی جدید، محرومیت خربین رفع شد و این بازیکن میتواند برای سوریه بازی کند.
تیم ملی فوتبال سوریه در مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ با تیمهای ایران، کره جنوبی، امارات، لبنان و عراق همگروه است.
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