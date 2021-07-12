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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۷:۵۳

محرومیت مهاجم تیم ملی سوریه لغو شد / «عمر خربین» برابر ایران

محرومیت مهاجم تیم ملی سوریه لغو شد / «عمر خربین» برابر ایران

با اعلام رئیس فدراسیون فوتبال سوریه، محرومیت عمر خربین مهاجم تیم ملی این کشور لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عمر خربین مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه در زمان سرمربیگری نبیل معلول از تیم سوریه کنار گذاشته شد.

با جدایی معلول و صعود تیم ملی سوریه به مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی، حکم محرومیت خربین هم لغو شد.

«حاتم الغایب» رئیس فدراسیون فوتبال سوریه با اعلام این خبر گفت: با درخواست «نزار محروس» سرمربی جدید، محرومیت خربین رفع شد و این بازیکن می‌تواند برای سوریه بازی کند.

تیم ملی فوتبال سوریه در مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ با تیم‌های ایران، کره جنوبی، امارات، لبنان و عراق همگروه است.

کد مطلب 5255837

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