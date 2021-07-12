داوری مرحله استانی مهرواره همدلی در کرمانشاه برگزار شد

حجت الاسلام مهدی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان طرح مهرواره همدل همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه و با تاکید رهبر معظم انقلاب بر تواصی و همدلی بین مردم آغاز و ۲ هزار و ۷۱۴ مسئله توسط مردم و امامان محله در استان به ثبت رسید.

وی افزود: در طرح مهرواره همدلی هر فردی در هر محله‌ای که توانایی و دغدغه حل مشکلات را دارا است وارد میدان می‌شود و برای حل مشکلات محله قدم بر می‌دارد و تاکید اصلی طرح مهرواره همدلی محله محوری و استفاده از ظرفیت مردم برای حل مشکلات محلات است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این مرحله از طرح مهرواره همدلی ۱۸ طرح و مسئله برتر به ثبت رسیده در مرحله استانی با حضور ۱۱ فعالان فرهنگی مورد داوری قرار گرفت و نفرات برگزیده پس از جمع بندی امتیازات به مسابقات کشوری معرفی می‌شوند.

کارگر با اشاره به ۲ هزار و ۷۱۴ مسئله به ثبت رسیده در استان کرمانشاه بیان کرد: بیشترین مسئله به ثبت رسیده در استان کرمانشاه از مجموع ۲ هزار و ۷۱۴ مسئله مربوط به شهرستان‌های سنقر و کلیایی و صحنه است.

وی خاطر نشان کرد: این طرح تنها برای مسابقه نبوده بلکه باید موضوعات مطرح شده در مسائل به ثبت رسیده دسته بندی و از مسئولان مربوطه پیگیری و مطالبه‌گری شود.