به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجامشده و طرحهای در دست اجرا در استان لرستان، اظهار کرد: اقدامات ارزندهای در حوزه گردشگری و سایر بخشها در لرستان در حال اجراست و این استان از جمله استانهای موفق کشور در ارزیابیهای دولت به شمار میرود.
وی افزود: در همین راستا به استاندار لرستان و همه مسئولان استان برای تلاشها و اقدامات انجامشده خداقوت میگوییم.
دولت در کنار مردم برای رفع مشکلات
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تلاشهای مجموعه دولت در یک سال اخیر، اظهار کرد: هماکنون دو میلیون نفر از مجموعه دولت در جریان جنگهای اخیر تاکنون در حال خدمت به مردم هستند و لرستان نیز یکی از استانهای برتر در این حوزه است.
صالحیامیری ادامه داد: تلاش مجموعه دولت و همه همکاران ما، رفع نیازهای مردم و پیگیری امور در شرایط مختلف و بهویژه در جریان جنگهای اخیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همه اقدامات و تلاشهای مجموعه دولت با هدف جلب رضایت مردم و خدمترسانی هرچه بهتر به آنان انجام میشود.
بنابراین گزارش، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جریان سفر دو روزه خود به لرستان در هفته دولت، ضمن حضور در خرمآباد، از مجموعه پروژههای در دست اجرای فلکالافلاک بازدید کرد.
صالحیامیری در این بازدید، مجموعه طرحهای گردشگری فلکالافلاک را نماد اراده مدیریت استان برای تغییر چهره شهر و بهبود اقتصاد لرستان دانست و تأکید کرد که آثار و برکات این طرحها در حوزه گردشگری برای مردم ایران و جهان قابل مشاهده خواهد بود.
وی همچنین فلکالافلاک را اعتبار ایران و لرستان و یکی از سرمایههای تمدنی کشور دانست و از تلاشهای استاندار لرستان، شهرداری و سایر مجموعههای دستاندرکار برای اجرای طرحهای مرتبط با این مجموعه تاریخی تقدیر کرد.
در جریان این سفر، مجموعهای از طرحهای گردشگری و اقامتی استان نیز در برنامه افتتاح قرار دارد که از جمله آنها میتوان به هتل بوتیک مغیثالاسلام بروجرد، ۶ هتل و سفرهخانه سنتی در شهرستانهای دورود، خرمآباد، سلسله و بروجرد و هتل چهارستاره آبشار آبسفید الیگودرز اشاره کرد.
این سفر و افتتاح طرحهای گردشگری، در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری، بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی و طبیعی لرستان و تقویت نقش این بخش در اقتصاد استان انجام میشود.
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