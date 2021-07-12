توضیح وزارت علوم درباره مصوبه لغو تغییر رشته در کنکور ارشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی با ارسال نامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: تصمیم‌گیری درباره تغییر در رشته‌های مرتبط برای داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد به انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر موکول شده است.

در بخشی از نامه محمدرضا آهنچیان آمده است؛ بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه «شورای سنجش و پذیرش دانشجو»، آزمون کارشناسی ارشد به روال سال‌های گذشته انجام می‌شود و تصمیم‌گیری درباره تغییر در رشته‌های مرتبط برای داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد، به انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر موکول شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی توضیح داده است که این دفتر مرجع تصمیم‌گیری درباره آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها نیست و تصمیمات مقتضی در خصوص اجرای مصوبه «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی» پس از انجام بررسی‌های کارشناسی در سطح کارگروه‌های تخصصی و طرح و تصویب در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اتخاذ خواهد شد.

همچنین در این نامه درخواست شده است که نقطه نظرات دانشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندی داوطلبان پذیرفته شده در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به این دفتر اعلام شود.