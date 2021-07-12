مهار آتش سوزی در بخشهایی از کوه نارک گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری در عملیات اطفای حریق در ارتفاعات نارک گچساران گفت: دمای هوا، وزش باد و صخره‌ای بودن ارتفاعات از موانع پیش روی نیروهای اطفا حریق در این آتش سوزی بوده است.

وی بیان کرد: این آتش سوزی از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

وی گفت: سه بالگرد برای اطفا حریق به کوه‌های نارک شهرستان گچساران اعزام شدند.

کلانتری بیان کرد: نشست اضطراری ستاد مدیریت بحران استان با هدف برنامه ریزی برای اطفا حریق کوه‌های نارک گچساران در این شهرستان برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن تأکید بر تقسیم کار نیروهای خدمات رسان و امداد رسان ادامه داد: امروز به منظور جلوگیری از گسترش آتش سوزی در منطقه ۳ دستگاه بالگرد و آب پاش یاد شده در اختیار ستاد مدیریت بحران استان قرار گرفت.

کلانتری گفت: این ۳ فروند بالگرد ۳۵۰ نیرو را برای خاموش کردن آتش به کوه‌های نارک گچساران هلی برن می‌کنند.

وی گفت: با تلاش و همت این گروه آتش سوزی در بخش‌های زیادی از این منطقه مهار شد.

کلانتری گفت: امیدوارم با برنامه ریزی به عمل آمده و تلاش نیروهای امداد رسان و خدمات رسان فردا آتش سوزی به طور کامل مهار شود.

وی افزود: در این جلسه مصوب شد که نیروهایی که در منطقه کوه نارک گچساران حضور دارند پایش لازم آن ناحیه را انجام داده تابا این اقدام از گسترش دامنه آتش سوزی جلوگیری شود.

وی گفت: در این جلسه مصوب شد که نیروهای تازه نفس تیپ ۴۸ فتح، منابع طبیعی و محیط زیست استان از امروز تا فردا در منطقه حضور داشته باشند.