خبرگزاری مهر، گروه استانها-فاطمه کریمی: در حالی که مسئولان استانی از مهار کامل آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع گناوه‌لری خبر می‌دهند، فرماندار گچساران اعلام کرده است که حریق هنوز به طور کامل خاموش نشده و عملیات اطفاء همچنان ادامه دارد، تناقضی که ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت واقعی این منطقه را برجسته کرده است.

آتش‌سوزی گسترده در منطقه گناوه‌لری گچساران که از ظهر سه‌شنبه آغاز شد، پس از ساعت‌ها تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، گروه‌های مردمی و تشکل‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین رخدادهای زیست‌محیطی روزهای اخیر کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شد.

اگرچه اصل حادثه و تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی مورد اتفاق همه مسئولان است، اما آنچه اکنون محل ابهام و پرسش افکار عمومی شده، اختلاف در روایت‌ها درباره وضعیت نهایی آتش‌سوزی است.

صبح چهارشنبه روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد به نقل از مدیرکل این سازمان از مهار آتش‌سوزی در ساعت ۲:۳۰ بامداد چهارشنبه خبر داده و اعلام کرده است که عملیات پایش، خنک‌سازی و مراقبت برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش همچنان ادامه دارد.

همزمان مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر نیز از «مهار کامل آتش‌سوزی» سخن گفته و تأکید کرده است که نیروهای عملیاتی تنها برای کنترل شرایط و جلوگیری از بازگشت حریق در منطقه مستقر هستند.

آتش سوزی گناوه لری گچساران مهار نشده است

اما فرماندار گچساران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، روایت دیگری از شرایط منطقه ارائه کرد.

ایوب مقیمی با بیان اینکه آتش‌سوزی هنوز به طور کامل مهار نشده است، از اعزام سه گروه عملیاتی جدید به منطقه خبر داد و گفت: همچنان در چند نقطه دود ناشی از آتش مشاهده می‌شود و عملیات کنترل و مهار ادامه دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از آن خبر مهار کامل آتش‌سوزی از سوی برخی مسئولان استانی منتشر شده بود.

همین مسئله این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که وضعیت واقعی منطقه گناوه‌لری در حال حاضر چیست و آیا حریق به طور کامل خاموش شده یا هنوز کانون‌های فعال آتش در منطقه وجود دارد؟

برخی کارشناسان حوزه مدیریت بحران معتقدند میان اصطلاحات «کنترل آتش»، «مهار حریق» و «خاموش شدن کامل» تفاوت‌های فنی وجود دارد و استفاده نا صحیح از این واژه‌ها می‌تواند موجب برداشت‌های متفاوت و بروز ابهام در اطلاع‌رسانی شود.

از سوی دیگر، صعب‌العبور بودن منطقه، پوشش متراکم گیاهی، وزش باد و گرمای شدید از جمله عواملی عنوان شده که عملیات اطفای حریق را با دشواری مواجه کرده است، موضوعی که احتمال شعله‌ور شدن مجدد برخی کانون‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود ستاد مدیریت بحران استان و دستگاه‌های متولی با ارائه گزارشی واحد و شفاف، آخرین وضعیت منطقه، میزان خسارات وارده به عرصه‌های طبیعی و نتایج بررسی علت وقوع آتش‌سوزی را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

آنچه مسلم است، تلاش نیروهای عملیاتی و مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی استان قابل تقدیر است؛ اما در کنار مدیریت میدانی بحران، مدیریت اطلاع‌رسانی و ارائه روایت دقیق و یکپارچه از وضعیت حادثه نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود؛ ضرورتی که در ماجرای گناوه‌لری بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است.