تولید ۱۰۰ دستگاه الکتروکاردیوگراف توسط یک شرکت دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، حمیدرضا خردیان مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان قیمت تمام شده پایینتر و رفع نیاز مراکز درمانی به الکتروکاردیوگراف را مهمترین انگیزه برای ساخت دستگاه دانست و ادامه داد: بیش از ۳هزار نمونه از الکتروکاردیوگراف ۱۲ کاناله ایرانساخت، در مراکز درمانی گوناگون سراسر کشور نصب شده در حال خدمت رسانی است.
این فعال فناور افزود: در این شرکت دانشبنیان تلاش کردیم زمینه را برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش سبد محصولات برای ارتقا و افزایش سهم خود در بازار فراهم کنیم.
برخورداری از ویژگیهای فراتر از نمونه خارجی
وی افزود: در حالی که دستگاه خارجی الکتروکاردیوگراف از قطعاتی استفاده میکند که تنها چند کشور آمریکایی و اروپایی قادر به تولید آن هستند، در نمونه ایرانساخت تمامی بوردهای الکترونیکی شامل تغذیه، مدارها، درایو چاپگر حرارتی، تقویتکننده ها و نرمافزارها در داخل کشور طراحی و بکار گرفته شده است.
خردیان ادامه داد: قیمت تمام شده این دستگاه با ۵۰درصد نمونه خارجی حتی با نمونههای چینی قابل رقابت است.
مدیر شرکت دانش بنیان اضافه کرد: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه برای ساخت دستگاه و ساخت قالبها فراهم شده است و این دستگاه با دریافت استاندارد اروپایی راه خود را به سوی بازار جهانی و صادراتی هموار کرده است.
به گفته وی، در حال حاضر برای تولید ۱۰۰ نمونه از این دستگاه، حمایت مالی و توسعه بازار صورت گرفته است.
وی ادامه داد: سال گذشته این دستگاه در کنار ۲۰ طرح حوزه سلامت و با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.
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