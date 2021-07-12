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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۲۶

تولید ۱۰۰ دستگاه الکتروکاردیوگراف توسط یک شرکت دانش بنیان

تولید ۱۰۰ دستگاه الکتروکاردیوگراف توسط یک شرکت دانش بنیان

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ۱۰۰ نمونه دستگاه الکتروکاردیوگراف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، حمیدرضا خردیان مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان قیمت تمام شده پایین‌تر و رفع نیاز مراکز درمانی به الکتروکاردیوگراف را مهم‌ترین انگیزه برای ساخت دستگاه دانست و ادامه داد: بیش از ۳هزار نمونه از الکتروکاردیوگراف ۱۲ کاناله ایران‌ساخت، در مراکز درمانی گوناگون سراسر کشور نصب شده در حال خدمت رسانی است.

این فعال فناور افزود: در این شرکت دانش‌بنیان تلاش کردیم زمینه را برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش سبد محصولات برای ارتقا و افزایش سهم خود در بازار فراهم کنیم.

برخورداری از ویژگی‌های فراتر از نمونه خارجی

وی افزود: در حالی که دستگاه خارجی الکتروکاردیوگراف از قطعاتی استفاده می‌کند که تنها چند کشور آمریکایی و اروپایی قادر به تولید آن هستند، در نمونه ایران‌ساخت تمامی بوردهای الکترونیکی شامل تغذیه، مدارها، درایو چاپگر حرارتی، تقویت‌کننده ها و نرم‌افزارها در داخل کشور طراحی و بکار گرفته شده است.

خردیان ادامه داد: قیمت تمام شده این دستگاه با ۵۰درصد نمونه خارجی حتی با نمونه‌های چینی قابل رقابت است.

مدیر شرکت دانش بنیان اضافه کرد: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه برای ساخت دستگاه و ساخت قالب‌ها فراهم شده است و این دستگاه با دریافت استاندارد اروپایی راه خود را به سوی بازار جهانی و صادراتی هموار کرده است.

به گفته وی، در حال حاضر برای تولید ۱۰۰ نمونه از این دستگاه، حمایت مالی و توسعه بازار صورت گرفته است.

وی ادامه داد: سال گذشته این دستگاه در کنار ۲۰ طرح حوزه سلامت و با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.

کد مطلب 5255982

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