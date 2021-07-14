عدم تامین پایدار برق تولید فولاد را کاهش خواهد داد

سیدرسول خلیفه سلطانی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد قطع برق صنایع فولادی اظهار داشت: آنطور که به واحدهای تولیدی اعلام شده، واحدها باید مصرف برق خود را به ۱۰ درصد دیماند قراردادی کاهش دهند که این موضوع قطعاً منجر به کاهش تولید خواهد شد و کارخانهها با مشکل مواجه خواهند شد اما با توجه به شرایط فعلی کشور چارهای جز همراهی با وزارت نیرو نداریم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: با توجه به آسیبهایی که این کاهش تأمین برق میتواند به صنایع فولادی وارد کند، چند روز قبل نامهای به وزارت صمت ارسال و چند پیشنهاد ارائه کردیم تا دامنه آسیب به صنایع فولادی را کاهش دهیم.
خلیفه سلطانی گفت: یکی از پیشنهادات اصلی ما این بود که کارخانجات فعال در حلقه ذوب و فولاد سازی به منظور مشارکت در تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از توقف صادرات و ارزآوری بتوانند حداقل در زمان غیر از اوج بار مثل ساعات شب فعالیت و تولید کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: وزارت صمت هنوز جوابی به نامه ما نداده و ما منتظر هستیم تا ببینیم وزارتخانه چه تصمیمی میگیرد.
وی ادامه داد: البته وزارت صمت و نیرو قول دادهاند که جدول زمانی مصرف و قطعی برق صنایع فولادی را آماده و ارائه بدهند تا وضعیت بهتر شود.
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