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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۳۸

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با مهر:

عدم تامین پایدار برق تولید فولاد را کاهش خواهد داد

عدم تامین پایدار برق تولید فولاد را کاهش خواهد داد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه عدم تامین پایدار برق، منجر به کاهش تولید می شود، گفت: وزارت صمت و نیرو قول داده اند جدول زمانی مصرف و قطعی برق صنایع فولادی را تدوین واعلام کنند.

سیدرسول خلیفه سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد قطع برق صنایع فولادی اظهار داشت: آنطور که به واحدهای تولیدی اعلام شده، واحدها باید مصرف برق خود را به ۱۰ درصد دیماند قراردادی کاهش دهند که این موضوع قطعاً منجر به کاهش تولید خواهد شد و کارخانه‌ها با مشکل مواجه خواهند شد اما با توجه به شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز همراهی با وزارت نیرو نداریم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: با توجه به آسیب‌هایی که این کاهش تأمین برق می‌تواند به صنایع فولادی وارد کند، چند روز قبل نامه‌ای به وزارت صمت ارسال و چند پیشنهاد ارائه کردیم تا دامنه آسیب به صنایع فولادی را کاهش دهیم.

خلیفه سلطانی گفت: یکی از پیشنهادات اصلی ما این بود که کارخانجات فعال در حلقه ذوب و فولاد سازی به منظور مشارکت در تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از توقف صادرات و ارزآوری بتوانند حداقل در زمان غیر از اوج بار مثل ساعات شب فعالیت و تولید کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: وزارت صمت هنوز جوابی به نامه ما نداده و ما منتظر هستیم تا ببینیم وزارتخانه چه تصمیمی می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته وزارت صمت و نیرو قول داده‌اند که جدول زمانی مصرف و قطعی برق صنایع فولادی را آماده و ارائه بدهند تا وضعیت بهتر شود.

کد مطلب 5256008
سمیه رسولی

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    نظرات

    • رضا IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      میدونید کوره چند ساعت لازمه تا به دمای ذوب فولاد برسه؟ و اینکه خنک کردن آنها بر اثر شوک دمایی، میدونید چه آسیبی به تاسیسات میرسونه؟ لطفا از چند تا کارشناس مرتبط تحقیق به عمل اورید سپس پیشنهادات خود را ارائه فرمایید.

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