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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۰

مدیرکل دفتر امور زنان استانداری البرز:

«طرح عفیف» در البرز راه‌اندازی شد

«طرح عفیف» در البرز راه‌اندازی شد

کرج - مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز از راه اندازی «طرح عفیف» همزمان با هفته عفاف و حجاب به منظور ارتقای ارزش‌های اخلاقی و تأمین امنیت زنان در فضای شغلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم اسماعیلی‌فرد صبح دوشنبه در استانداری البرز اظهار کرد: طرح عفیف همزمان با هفته عفاف و حجاب در راستای ارتقای ارزش‌های اخلاقی و تأمین امنیت زنان در فضای شغلی راه‌اندازی شد و نظرات کارشناسان امر را به خوبی تأمین کرده است.

وی بیان کرد: بانوان شاغل در قالب این طرح می‌توانند پیشنهادات و مشکلات خود را در خصوص مواردی که کرامت زنان را در فضای شغلی به خطر می‌اندازد از طریق رجوع به سایت banovan.alborz.ir ثبت کنند و در این امر در اولویت بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز تصریح کرد: ثبت گزارشات با حفظ محرمانگی هویت افراد مقدور است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به ابلاغ لزوم همکاری مدیران دستگاه‌ها با این طرح در چارچوب تکالیف اسناد بالادستی، بانوان شاغل با استقبال از طرح عفیف در ایجاد فضای امن و اخلاقی در فضاهای شغلی نقش‌آفرین باشند.

اسماعیلی‌فرد با بیان اینکه جامعه ایرانی همواره در حفظ کرامت زن نسبت به دیگر جوامع پیشرو بوده و این امر را به اثبات رسانده است، متذکر شد: این طرح در راستای حفظ دوچندان بانوان در فضای شغلی ایجاد شده است و امیدواریم بتوانیم برای حفظ کرامت بانوان گامی جدی‌تر برداریم.

کد مطلب 5256014

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