به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارت‌های عربی دانشگاه آزاد اسلامی از دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ آغاز شد و تا ساعت ۲۴ امروز (دوشنبه ۲۱ تیرماه) ادامه دارد.

این آزمون ها روز جمعه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۰ همزمان در شهرهای تهران, تبریز, مشهد, اهواز, اصفهان, شیراز, کرمانشاه, رشت، کرمان، اردبیل، کرج، ساری، یزد، همدان, ارومیه, قزوین, گرگان, خرم آباد و اراک جمعاً ۱۹ حوزه برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام و همچنین از منابع و بودجه بندی سوالات این آزمون آگاهی یابند.