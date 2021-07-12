کیانوش رستمی برای تست دوپینگ فراخوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی قهرمان اسبق جهان و المپیک یکی از وزنه برداران غایب المپیک توکیو محسوب می‌شود که با وجود فراز و نشیب‌های فراوان نتوانست سهمیه المپیک را کسب کند. هر چند او بعد از قطعی شدن ناکامی کسب سهمیه در شهر خود به امور شخصی و استراحت می‌پردازد، اما فدراسیون وزنه برداری از او خواسته برای انجام تست دوپینگ به تهران مراجعه کند تا مورد تست دوپینگ از سوی مأموران وادا قرار گیرد.

رستمی در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «آماده انجام تست دوپینگ است و همیشه هم آماده خواهد بود.» ضمن اینکه او طعنه‌ای هم به فدراسیون وزنه برداری زده که همیشه فقط به دلیل بحث دوپینگ با او تماس می‌گیرد!

این در حالیست که فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری اوایل سالجاری لیستی از وزنه‌برداران ایرانی منتشر کرد که باید در هر زمان و مکان آماده تست دوپینگ باشند. بر این اساس نام کیانوش رستمی، سهراب مرادی، علی داودی، ایوب موسوی و علی هاشمی در این لیست قرار دارد.