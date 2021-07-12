پیش بینی ابرناکی و بارش پراکنده برای سواحل دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده برای سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش پراکنده، گاهی وقوع رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، از فردا تا پنجشنبه در ارتفاعات البرز شرقی و خراسان شمالی نیز احتمال وقوع رگبار پراکنده وجود دارد.

چهارشنبه و پنجشنبه علاوه‌بر مناطق یاد شده در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز رگبار پراکنده رخ می‌دهد همچنین تا اواخر هفته در جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

طی دو روز آینده وزش باد در جنوب سمنان، جنوب، جنوب تهران، قم، مرکزی، جنوب غرب و جنوب کشور افزایش می‌یابد و در بعضی ساعات با وقوع گرد و خاک نیز همراه خواهد بود همچنین طی پنج روز آینده در شرق و جنوب شرق کشور به‌ویژه در شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

طی دو روز آینده شمال خلیج فارس، شرق دریای عمان و همچنین دریای خزر مواج خواهد بود.