ساخت مسکن وظیفه دولت نیست/ مردم باید واحدهای مسکونی را بسازند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور صبح امروز (دوشنبه) در مراسم بهره برداری از طرحهای بزرگ وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن پس از استماع گزارشی از سوی محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: کار ارزشمندی است که امروز ۱۶ هزار و ۸۸۵ واحد مسکونی در شهر پرند افتتاح میشود.
روحانی گفت: زمان، زمان مناسبی بوده است که در طول یک سال و نیم واحدها تکمیل شده است، مخصوصاً اگر محاسبه کنیم کارهای خدماتی هم در کنار واگذاری زمین انجام شده است و قیمت هم طبق شرایط امروز برای کسانی که میخواهند صاحب مسکن شوند، قیمت مناسبی است.
وی در خصوص افتتاح ۶۱ پروژه مسکونی دیگر عنوان کرد: بسیار مهم است که ما شهرکها را به معنای واقعی مسکونی کنیم، یعنی مردم با خدماتی که به آنها ارائه میشود، احساس سکونت و آرامش کنند.
رئیسجمهور در ادامه این مراسم گفت: به نظر من بخش بسیار مهمی از مسکن و شهرسازی این است که شرایط فعلی و شرایط آینده مسکن در شهرهای جدید، کلانشهرها، باغها و مناطقی که باید برای حفظ محیط زیست باقی بمانند را ساماندهی کنیم. برای مثال خیابانی که مجموعاً ۶ یا ۸ متر است اطرافش برجهای حدوداً ۲۰ طبقه ساخته شده است که با هیچ معیاری نمیخواند.
روحانی در بخش دیگری از این مراسم بیان کرد: موضوع بازآفرینی شهری و بافتهای فرسوده و همچنین بافتهای حاشیهنشینی بسیار حائز اهمیت است زیرا مردم در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند و میتوان اینها را توسعه داد تا زندگی مردم به یک وضعیت مطلوب برگردد.
وی افزود: در یکی دو استان دیدم که بازآفرینی که در حال انجام است بسیار خوب پیش رفته است. اینکه ما بتوانیم مکانی را فراهم کنیم که مردم در آن سکونت موقت داشته باشند اقدام خوبی است و لازم است بانکها در این زمینه کمک کنند. کار وزارت راه و شهرسازی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.
رئیسجمهور در پایان این مراسم تصریح کرد: خدمت مردم بسیار عزیز و بزرگوار سرزمین ایران مناسبت حلول ماه مبارک ذی الحجه و روزی که به نام حضرت امیر و صدیقه کبری تعلق دارد را تبریک عرض میکنیم. امروز در مجموع ۵۱ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی در سراسر کشور از مسکنهای متفاوت در محلههای مختلف ایران عزیز افتتاح شد.
روحانی خاطرنشان کرد: تلاش مضاعفی برای مسکن به وجود آمد و اهمیت مسکن به این خاطر است که مردم ما و تمام مردم جهان برای اینکه بتوانند زندگی آرامی داشته باشند پس از اشتغال، بحث مسکن برایشان حائز اهمیت است. در این زمینه دولت یک مسئولیت سنگینی بر دوش دارد تا تسهیلات لازم را برای مسکن فراهم کند.
وی ادامه داد: در آغاز به کار دولت یازدهم ناچار به عمل به تعهد دولت قبل که یک سوم آن انجام گرفته و دو سوم آن باقی مانده بود، بودیم. در این میان حدود ۷۷۰ هزار واحد تکمیل شد که در خدمات فضای سبز و مدرسه ناقص مانده بود. دو سوم کار بر روی دوش دولت قرار گرفت و تکمیل این محلههای مسکونی و رساندن خدمات راه و جاده و آب و… به این محلها سخت بود.
رئیسجمهور گفت: الحمدلله با آمدن محمد اسلامی و تلاش وی که از ابتدا قول تکمیل مسکن مهر را داده بود اقدامات مثبتی صورت گرفت. انشاءالله در روزهای پایانی پرونده این موضوع کامل جمع شود.
وی اضافه کرد: در کنار این برنامه یکی از تاکیدات دولت احیای بافت فرسوده و بازآفرینی شهری بود و مجموعاً ۳۷۵ هزار و ۲۳۲ واحد بافت فرسوده با همراهی دولت و کمک خود مردم تکمیل شده است. ۵۳۴ هزار واحد هم تحت عنوان اقدام ملی مسکن انجام گرفته است که برخی زمینها واگذار شده و برخی خدماتش در حال تکمیل بوده و ۴۰ هزار واحد آن تکمیل و در حال بهره برداری است.
رئیسجمهور تاکید کرد: اقدامات زیادی برای ساخت مسکن لازم است. اولین اقدام، اقدام معاونت راه و شهرسازی است و لازم است طرح بسیار خوبی برای ساخت واحدهای مسکونی، شهرها و شهرکهای مسکونی داشته باشیم. هرچه طرحها دقیقتر باشد معماری و مصارف واحدها درستتر پیشبینی خواهد شد.
روحانی عنوان کرد: به دو هزار سال پیش که بر میگردیم میبینیم، با ملتی آشنا میشویم که بسیار خلاق و دارای محاسبات دقیق ساختمانسازی بودند. ساخت تخت جمشید از این دست است. کار بسیار دقیق و زیبایی در بیش از دو هزار سال پیش انجام شده است. معماری اصفهان دقیق است و هنوز هم شاید نتوان به زیبایی آن جایی را یافت. همه زیبایی شهر اصفهان در سایه معماری خوب است.
وی با اشاره به اهمیت معماری و نحوه استفاده از فضا و تابش خورشید و اینکه چه مصالحی برای ساخت مسکن استفاده شود، ادامه داد: در گذشته، ساختمانهای عظیم به نحوی ساخته شده که مکانیابی آن به قدری دقیق بوده که در معرض باد و باران و زلزله سالم مانده است. در ایران همیشه زلزله و سیل بوده است اما برای ساخت و ساز به تمام این موارد دقت شده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه انتخاب پایتخت با محاسبه سیل و زلزله در گذشته صورت گرفته است، گفت: معماری و شهرسازی بسیار اهمیت دارد. سرمایهای که دولت در اختیار دارد زمین است و اگر دولت بتواند زمین مناسب با قیمت مناسب و در جای مناسب را در اختیار مردم قرار دهد و اجازه ندهد مزارع و زمینهای کشاورزی مورد تعرض قرار گیرد، اقدام مثبتی است.
روحانی اضافه کرد: مسأله دیگر کمک مالی بانکها است. وزارت مسکن باید کمک کند واحدهای مسکونی ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. مهندس اسلامی اعلام کرد ما باید سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی بسازیم و این میزان خیلی زیاد است و معنای آن این است که در یک دولت دو میلیون، و در دو دولت چهار میلیون واحد مسکونی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ دولتی تاکنون نبوده است که چنین اقدامی انجام دهد. البته دولت موظف نیست که مسکن بسازد اما تسهیلات بر عهده دولت است یعنی زمین مناسب، وام و طراحیها را دولت باید کمک کند. البته در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه روستایی کار زیادی صورت گرفته و با تلاش صورت گرفته، ساختمانهای روستایی مقاوم شده است.
رئیسجمهور بیان کرد: بنیاد مسکن نیز کار بزرگی انجام داد و در سیل و زلزله تقریباً تمام واحدهایی که تخریب شده بود تکمیل و در اختیار مردم قرار داده شده است که عدد آن عدد زیادی است. واحدهای مسکونی در شرق و غرب کشور چه در شهرها و چه در روستاها ساخته شد که کار بسیار عظیمی بود. اگر آن واحدها را در کنار بافت فرسوده، واحدهای طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر در نظر بگیرید رقم قابل ملاحظهای است که امکان دارد از چهار میلیونی که میگویم دو دولت باید آماده کند مقداری فاصله داشته باشد.
روحانی در پایان تصریح کرد: البته خود مردم باید واحدهای مسکونی را بسازند و این اشتباه است که دولت بخواهد واحدهای مسکونی را درست کند و به مردم بدهد. دولت باید زمین ارزان و مناسب در اختیار آنها بگذارد و وام به آنها بدهد و در طراحی نیز به آنها کمک کند. شهرداریها و بقیه نیز باید خدمات را در اختیار قرار دهند.
وی ادامه داد: بنابراین قدمهای مهمی بر عهده دولت و قدمهایی هم بر عهده مردم است. امیدواریم این روند تا پایان دولت ادامه پیدا کند و دولت سیزدهم این مسیر را با موفقیت ادامه دهند.
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