خانواده غیرالهام بخش نسبت به حجاب، علت اصلی کاهش حجاب در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید امامی «کرامت نفس» را یکی از مهمترین عوامل ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دانست و گفت: هنگامی که یک شخص کرامت نفس داشته باشد و بر اساس آن در عرصههایی همچون ازدواج پا بگذارد، بدون شک این مقوله به وی در انتخابهایی که در آینده برای زندگی اش خواهد داشت کمک شایانی خواهد داشت.
عضو میز تخصصی سبک زندگی اسلامی قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی افزود: «کرامت نفس» مهمترین مقوله زندگی یک شخص به شمار میرود، زیرا زمینه ساز سبک پوشش، تعامل با بیگانگان و نامحرمان و مواردی از این قبیل است.
وی تربیت کریمانه و عزیزانه در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را ضروری دانست و با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) و حضرت زهرا (س) اسوه و الگوی این ضرورت هستند، ادامه داد: مسأله عفاف و حجاب یکسویه ساختاری و کنش ناظر به آرایش و پوشش زنان و مردان دارد که مربوط به عفت و عفاف شهر و فضای زندگی است و باید گفت امروز ساختارها، دیدگاهها و محیطهای تجمع و اجتماعی که برای خودمان درست کردهایم بزرگترین دشمن عفاف در عرصه روابط و پوشش محسوب میشود.
امامی با بیان اینکه خانوادههای ناتوان و غیر الهام بخش نسبت به ارزش حجاب، علت اصلی کاهش حجاب در جامعه هستند، عنوان کرد: یکی از نگرانیهای بزرگ ما در مقوله عفاف و حجاب این است که افراد در این زمینه به جای علت به معلول بپردازند؛ امروز باید دانست که علت فاصله گرفتن افراد از حجاب و عفاف ناشی از ضعف رفتاری خانوادهها در این عرصه است؛ به بیان دیگر خانوادهای که نمیتواند برای حجاب ارزش آفرینی کند، عامل کاهش حجاب محسوب میشود.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: آن عزت نفس، کرامت نفس و شوق عفافی که از سوی خانواده به فرزندان تسری پیدا میکند، هیچگاه با اندک محصولات رسانهای و چند فیلم و انیمیشن در افراد ایجاد نخواهد شد؛ البته ما منکر نقش راهبردی رسانهها در این زمینه نیستیم، اما باید دانست که این مقولات باید از سوی خانوادهها به فرزندان سرایت پیدا کند.
وی افزود: برای ترویج و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باید به سوی «خانواده توانمند در تربیت و تعالی» حرکت کنیم و بدانیم تا زمانی که این کار صورت نگیرد، نه تنها حجاب، بلکه سایر ارزشهای اخلاقی و هنجارهای عمومیمان نیز به تاراج خواهد رفت.
امامی در پایان با تأکید بر ضرورت الگوپذیری افراد از سبک ازدواج و زندگی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) گفت: هنگامی که یک خانواده در تراز خانواده توانمند، عزیز و کریم امیرمومنان (ع) و حضرت زهرا (س) شکل گیرد، همه ارزشهای انسانی از متن و بطن آن تولید خواهد شد.
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