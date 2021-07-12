۱۱دادخواست بانکی درگلستان برای دریافت جریمه از تولیدکنندگان رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: دادگاه های گلستان دادخواست بانک ها برای دریافت سود و جریمه مازاد از تولیدکنندگان را در ۱۱ پرونده بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند و رد کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با صدور این آرا که همه قطعی است واحدهای تولیدی سود اضافی و جریمه مازاد را نمی پردازند و اگر پرداخته باشند بانک ها موظف هستند آن را بازگردانند.

هاشمیان افزود: دریافت سودهای بانکی و جریمه های نامتعارف یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی است که در برخی موارد سبب ورشکستگی، تعطیلی و توقف تولید در کارخانه ها می شود.

وی بیان کرد: سال گذشته هم با رای قضات، ۲۰ دادخواست مشابه در دادگاه های استان رد شد.