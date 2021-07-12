  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰

رئیس کل دادگستری گلستان:

۱۱دادخواست بانکی درگلستان برای دریافت جریمه از تولیدکنندگان رد شد

۱۱دادخواست بانکی درگلستان برای دریافت جریمه از تولیدکنندگان رد شد

گرگان- رئیس کل دادگستری استان گلستان از رد دادخواست بانک‌ها برای دریافت سود و جریمه مازاد از تولیدکنندگان در ۱۱ پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: دادگاه های گلستان دادخواست بانک ها برای دریافت سود و جریمه مازاد از تولیدکنندگان را در ۱۱ پرونده بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند و رد کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با صدور این آرا که همه قطعی است واحدهای تولیدی سود اضافی و جریمه مازاد را نمی پردازند و اگر پرداخته باشند بانک ها موظف هستند آن را بازگردانند.

هاشمیان افزود: دریافت سودهای بانکی و جریمه های نامتعارف یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی است که در برخی موارد سبب ورشکستگی، تعطیلی و توقف تولید در کارخانه ها می شود.

وی بیان کرد: سال گذشته هم با رای قضات، ۲۰ دادخواست مشابه در دادگاه های استان رد شد.

کد مطلب 5256130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها