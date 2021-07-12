روان نویس نوک نمدی سوپریم آرت لاین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قابل توجه دوستداران و هنرمندانی که نقوش ظریف و طراحی ماندالا میآفرینند. دیگر نگران اجرای تمیز کارهای خود نباشید.
ویژگیهای روان نویس های سوپریم آرت لاین:
قطر نوشتاری ۰٫۴ میلیمتر
نوک نمدی با غلاف فلزی
طراحی مدرن
با قابلیت پاک شدن از روی اغلب منسوجات
با کلاهک گیره لباس
ایده آل برای طراحی و نوشتن هایی که نیاز به ظرافت دارد.
طراحی هوشمندانه گریپ سه گوش نگارشی بدون خستگی را برایتان به ارمغان میآورد.
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