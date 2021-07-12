جمعیت ایران رو به پیری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی صبح دوشنبه در همایش زوج‌های جوان حوزه علمیه خواهران در ساری با اشاره به اینکه وضعیت جمعیت در کشور آسیب پذیر شده است، گفت: جمعیت به سمت پیری در حال پیش رفتن است.

وی با بیان اینکه اگر عاشق اهل بیت (ع) هستیم باید از نظر کمیت به توصیه‌ها توجه کنیم، افزود: عامل اصلی خوشبختی در زندگی مادیات نیست بلکه شناخت حد و حدود حقوقی و اخلاقی، فداکاری و امانتداری زوجین است.

وی با عنوان اینکه مشاجره، خشونت، بی احترامی، ضرب وشتم، ناسزا، ناسازگاری و فراق و طلاق از جمله آسیب‌ها به شمار می‌رود، گفت: پاکدامنی و پاکی امری مهم بوده که باید در زندگی مورد توجه و احترام قرار گیرد.

آیت الله محمدی لائینی با گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) یادآور شد: خانه این دو بزرگوار پرورشگاه زبدگان عالم است.

امام جمعه ساری با اشاره به آسیب پذیری کشور از نظر جمعیت و تحول در جغرافیای مذهبی مذهبی گفت: اگر عاشق اهل بیت هستیم باید از نظر کمیت نیز پیرو آن باشیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران ناباروری و نازایی را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: برای افزایش جمعیت و ترویج فرهنگ ازدواج باید برنامه ریزی کنیم.