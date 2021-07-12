به گزارش خبرنگار مهر، نشست «سیر تمدنی در سیره تاریخی ائمه معصومین (ع)» چهارشنبه ۲۳ تیرماه به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور علی بیات عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، سید حسین فلاح زاده عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، حجت الاسلام مهدی امیدی عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، محمد سوری عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمد باغستانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زهرا روح اللهی امیری عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و سخنرانی حجت الاسلام امیر غنوی برگزار خواهد شد.

یادآور می‌شود نشست «سیر تمدنی در سیره تاریخی ائمه معصومین (ع)» رأس ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰ به صورت مجازی برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشگاه مراجعه نمایند.