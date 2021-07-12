۱۱ انبار احتکار در زنجان کشف شده است

رضا مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به آمار احتکار در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی سه ماه امسال ۱۱ فقره انبار احتکار در استان زنجان کشف شده که در سال گذشته هم تعداد ۱۱ فقره انبار احتکار توسط بازرسین صنعت، معدن و تجارت استان و تعزیرات حکومتی کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: ارزش ریالی این تعداد پرونده احتکار در سالجاری بیش از ۹۷۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان با بیان اینکه طی سال گذشته بیشترین انبار احتکار کشف شده متعلق به برنج، حبوبات و مواد شوینده بوده است، گفت: در سالجاری برنج، مواد شوینده و رب گوجه فرنگی بیشترین کالای احتکار در استان را به خود اختصاص دادند.

مظفری تاکید کرد: به پرونده‌های احتکار در اسرع وقت رسیدگی شده و کالاها با قیمت نرخ مصوب دولتی به مردم عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه بازرسی‌های سرزده از انبارهای نگهداری کالا در استان زنجان با جدیت انجام می‌شود، ابراز کرد: تعزیرات حکومتی استان زنجان طبق قانون با محتکرین به جد برخورد کرده و بازرسی از بازار و واحدهای صنفی و خدماتی با قوت بیشتری انجام می‌شود.