کشف ۹۸۰ تن برنج احتکارشده در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای رزمایش سراسری مقابله با احتکار، تیم‌های بازرسی مشترک کالاهای اساسی، متشکل از نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، اداره صمت و جهاد کشاورزی، موفق به شناسایی و کشف ۵ باب انبار نگهداری مواد غذایی در سطح شهر بندرعباس شدند.

سردار جاویدان افزود: در جریان بازرسی از این مراکز، مقدار ۹۸۰ تُن برنج وارداتی هندی که علیرغم ثبت رسمی در سامانه انبارها، به صورت غیرقانونی و در طی ماه‌های متمادی از عرضه آنها در بازار خودداری شده بود، کشف و ضبط گردید.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی، ارزش این کالای استراتژیک احتکارشده را بالغ بر ۶۹۲ میلیارد ریال برآورد نمودند. به دنبال این کشف، پرونده تخلف با تکمیل مستندات لازم، جهت صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

وی از توزیع این اجناس به نرخ دولتی در سطح کشور خبر داد و گفت: برابر رأی سازمان تعزیرات حکومتی این محموله ۹۸۰ تنی برنج وارداتی بدون فوت وقت و با نرخ مصوب دولتی، به بازار مصرف هدایت شود تا پاسخگوی نیاز شهروندان گردد. این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت مبنی بر تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از سوداگری‌های غیرقانونی صورت پذیرفته است.