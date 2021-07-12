ریه اصغر شاهوردی آب آورده است/ دعا برای بهبود حال صدابردار سینما

اشرف افشاری همسر اصغر شاهوردی صدابردار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این صدابردار که این روزها در بیمارستان بستری است، گفت: روز سه شنبه همسرم به هنگام صرف غذا به یکباره دچار مشکل شد و غذا راه تنفس او را مسدود کرد، ما شاهد این بودیم که رنگ چهره او رو به کبودی رفت و دندان‌هایش قفل شد که با کمک فرزندم و معجزه خداوند تنفس او برگشت. اما تبعات این موضوع ادامه پیدا کرد و منجر به تب او و این تب باعث نگرانی ما شد.

وی ادامه داد: سرانجام روز پنجشنبه دیدم که او عرق سرد کرده که بلافاصله او را به مرکز بهداشت صدا و سیما منتقل کردم. در آنجا از همسرم تست گرفتند تا ببینند مشکلش چیست بعد از انجام آزمایشات، پزشکان گفتند باید بستری شود چون تشخیص داده بودند که عفونت ریوی پیدا کرده است. به همین ترتیب اصغر شاهوردی را به بیمارستان فیروزگر منتقل کردیم. او از روز پنجشنبه تا به حال در سی سی یو بستری و تحت مراقبت‌های ویژه است. وضعیت جسمانی او هم نوسان دارد، یعنی یک روز حالش خوب است و یک روز بد که این موضوع باعث نگرانی ما شده است. با این حال نمی‌دانم چه زمان از بیمارستان مرخص شود. اما متوجه شدیم که متاسفانه ریه همسرم آب آورده و عفونت کرده است اما تست کرونای او منفی بود.

افشاری بیان کرد: من ۱۴ سال است که از همسرم نگهداری می‌کنم به طوری که به دلیل شستشوی مداوم ملافه‌های او با مواد شوینده ریه‌هایم دچار مشکل شده است با این حال نگران همسرم هستم چون در این سال‌ها من عاشقانه از او مراقبت کرده‌ام.

وی گفت: نه همسرم و نه من به دلیل شرایط سنی هنوز موفق به تزریق واکسن کرونا نشده‌ایم این در حالی است که همسرم وضعیت خوبی ندارد. آیا حق او این نیست که بعد از خدماتش به این سینما با این شرایط این واکسن را دریافت کند؟ ما هر روز می‌میریم و زنده می‌شویم که نکند اتفاقی برای همسرم پیش بیاید. روز سه شنبه واقعاً عمر من کوتاه شد، پسرم هم حالش بد شد و الان هم وضعیت روحی خوبی ندارد چون هنگامی که پسرم مشغول غذا دادن به او بود، همسرم دچار مشکل شد.

افشاری با بیان اینکه جای همسرم در خانه خالی است، توضیح داد: من ۱۴ سال با عشق از همسرم نگهداری کردم و می‌کنم و تا زمانی که توان دارم امیدوارم شرمنده‌اش نشوم، زمانی شرمنده او می‌شوم که در دنیا نباشم چون او همه سرمایه و دارایی من و خانواده‌ام است. تقاضای من این است که به او و خانواده‌ام واکسن تزریق کنند چون مدام با او در ارتباطیم و همواره این نگرانی را داریم که بیماری را به او منتقل کنیم چون ما با محیط پیرامون در ارتباطیم. این در حالی است که همسرم شرایط خاصی دارد.

وی در پایان با بیان اینکه از همه می‌خواهم برای اصغر شاهوردی دعا کنند، گفت: از آقای شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و آقای انتظامی رییس سازمان سینمایی تشکر می‌کنم همچنین از آقای میرعلایی که در این چند روز مدام پیگیر احوال اوست، سپاسگزارم.