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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۱

جانشین فرمانده ناجا:

امنیت در مرزهای شرقی/ فعالیت تجاری «ماهیرود» ادامه دارد

امنیت در مرزهای شرقی/ فعالیت تجاری «ماهیرود» ادامه دارد

بیرجند- جانشین فرمانده نیروی انتظامی، گفت: امنیت و آرامش در مرزهای شرقی کشور برقرار است و با اقتدار پلیس و مرزبانان خاطر مردم بابت امنیت مرزها آسوده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی صبح امروز با حضور در بازارچه مرزی ماهیرود در مرز شرقی کشور از وضعیت این بازارچه بازدید به عمل آورد و بیان داشت: بیش از ۲۰۰ کامیون باربری وارد این بازارچه شده اند.

وی بیان داشت: تبادل تجاری به روال عادی در این بازارچه برقرار است و با تعدادی از تجار افغانستانی صحبت شد که از وضعیت امنیتی راضی بودند و از مرزبانان جمهوری اسلامی ایران تقدیر کردند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی افزود: در کنار روال عادی تجارت در بازارچه مرزی «ماهیرود»، مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در حال انجام وظیفه هستند و با روحیه بالا و جهادی اوضاع امنیتی را مدیریت می کنند.

سردار رضایی تصریح کرد: اخیراً مشکلات امنیتی در کشور افغانستان به وجود آمده بود که بحمدالله این مشکلات مرتفع شده و امنیت در مرزهای شرقی کشور برقرار است و هم اکنون حدود ۶۰۰ کامیون و تریلی باری در بازارچه «ماهیرود» در حال تجارت هستند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: با اقتدار پلیس و مرزبانان خاطر مردم بابت امنیت مرزها آسوده باشد و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با روحیه بالا و نشاط همراه با اقتدار از مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست می کنند و اجازه بی نظمی و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی کشور را به دشمنان ایران نخواهند داد.

کد مطلب 5256293

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