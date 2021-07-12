به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، یک منبع امنیتی عراقی امروز دوشنبه از انفجار دکل‌های برق خط انتقال برق مرصاد از ایران در نزدیکی حمرین در استان دیالی خبر داد.

این منبع گفت: دو انفجار در نزدیکی دکل‌های انتقال برق در خط انتقال برق مرصاد از ایران در دیالی رخ داد.

وی افزود که کادر وزارت برق به همراه نیروهای امنیتی برای بررسی خسارت و آغاز عملیات نگهداری و آماده سازی دکل‌های برق به محل اعزام شدند.

حمله به دکل‌های انتقال برق در مناطق شمال و شرق عراق، خسارت‌های زیادی برجای می‌گذارد و موجب قطعی برق برای چندین ساعت می‌شود.

این حملات به بحران جدیدی برای دولت عراق تبدیل شده است؛ دولتی که متعهد شده تلاش بسیاری برای تامین کافی برق در فصل تابستان کند فصلی که دمای هوا در آن به ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.