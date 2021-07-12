ریش سفیدان مردم را به رعایت شیوه نامه های بهداشتی دعوت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی در جلسه شورای اداری شهرستان سراوان، اظهار داشت: با توجه به نیازمندی مردم عزیز سراوان از این پس بیماران کرونا مثبت که در این شهرستان بستری می‌شوند نیازی به پرداخت فرانشیز درمانی ندارند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: همه ما به مدافعان سلامت خداقوت می‌گوئیم و از مقام شهدای مدافعان سلامت تجلیل می‌کنیم، اما تجلیل و تکریم واقعی این مجاهدان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی است. در تعطیلات عید فطر و در جریان انتخابات تجمعاتی صورت گرفت که موجب خیز اخیر بیماری کرونا شد؛ ضمن دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از معتمدین و ریش‌سفیدان می‌خواهم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ما کمک کنند.

وی بیان کرد: بیمارستان «ایرانمهر» سراوان در شرایطی تکمیل شد که کشور ما تحت تحریم‌هایی بود که به قصد ریشه‌کن کردن ما طراحی و اجرا شده بود. روزگاری برخورداری از مجموعه درمانی مجهزی در سطح بیمارستان ایرانمهر با ۶ اتاق عمل و سی تی اسکن و ام آر ای برای ما در حد رؤیا بود. خوشحالیم که این رؤیا محقق شد، هر چند شأن مردم ما بیشتر از اینهاست.

نمکی افزود: بیمارستان‌های جایگزین بیمارستان‌های جدیدی هستند که وقتی ساختمانشان تکمیل می‌شود، نیروی انسانی و تجهیزات آنها از بیمارستان قدیمی تأمین می‌شود و به مرور زمان نیروی انسانی و تجهیزاتشان بهبود می‌یابد. برای ما پذیرفتنی نیست که بیمارستانی در حد ایرانمهر را در شهرستان داشته باشیم و بیماران ما هنوز مجبور باشند در بیمارستان رازی بستری باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ظرف چند روز آینده برنامه راهبردی و عملیاتی در زمینه استفاده همزمان از فضاهای استاندارد هر دو بیمارستان شهرستان سراوان باید طراحی شود تا ضمن اینکه مردم سراوان از امکانات فوق‌العاده بیمارستان جدید بهره می‌برند، بخش‌هایی که در بیمارستان رازی باید فعال باشد هم مشخص شود. در این زمینه حتماً از نظرات همکار قدیمی دلسوز و فرهیخته خودمان یعنی دکتر فاضلی به عنوان نماینده شهرستان در مجلس هم استفاده می‌کنیم و در نهایت بر اساس نیازها و اولویت‌های نظام سلامت تصمیم می‌گیریم.

وی بیان کرد: در شهرستان سراوان نباید کمبود داروی ضدویروس، سرم و کیت تشخیص داشته باشیم، که خوشبختانه کمبودی نداریم و از مسئولین دانشگاهی می‌خواهم تا اگر سیستم چیلر در این هوا قادر به تأمین سرما نیست همین امروز در زمینه سرمایش بیمارستان رازی با استفاده از اسپلیت اقدام کنند و هزینه را ما از طرف وزارت بهداشت تأمین می‌کنیم.

نمکی تاکید کرد: بیمارستان‌های سیب و سوران و مهرستان تا ماه آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و برای شهرستان تازه تأسیس گلشن و بم پشت که فاقد بیمارستان هستند ساخت بیمارستان و مراکز درمان بستر در آن‌ها در دستور کار ویژه قرار دارد، که پیگیری می‌شود و اعتبارات لازم تخصیص داده خواهد شد.