مشخصات موبایل تاشوی جدید سامسونگ فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، موبایل «گلکسی زد فولد ۳» در چین تأیید شده است. این دستگاه در وب سایت‌های دولتی مانند TENNAو MIIT مشاهده و برخی از اطلاعات کلیدی درباره آن فاش شده است.

طبق اطلاعاتی که در وب سایت‌های رسمی مذکور آمده، موبایل تاشوی جدید سامسونگ باتری ۴۵۰۰ میلی آمپری خواهد داشت و تراشه اسنپ دراگون ۸۸۸SoC کوالکام در آن به کار رفته است. همچنین این موبایل دارای ۲ نمایشگر است. نمایشگر بزرگ‌تر ۷.۵ اینچی و نمایشگر دیگر ۶.۲ اینچی است که در بخش خارجی دستگاه قرار دارد.

البته جزئیات دقیق‌تر درباره دستگاه هنوز وجود ندارد.

در کنار این موارد یک حساب کاربری در میکروبلاگ چینی ویبو نیز اطلاعاتی از «گلکسی زد فولد ۳» را فاش کرده است. این دستگاه از شارژ سریع ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند و سیستم عامل آن اندروید ۱۱ است. همچنین پیش بینی می‌شود قیمت آن حدود ۱۵ هزار یوان (حدود ۲۳۱۷ دلار) باشد.

در حال حاضر زمان عرضه این موبایل تاشو اعلام نشده است. اما پیش بینی می‌شود سامسونگ در مراسمی در ۱۱ آگوست ۲۰۲۱ میلادی «گلکسی زد فولد ۳» را رونمایی کند.