چه عواملی در تعیین قیمت ورق سیاه موثر هستند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نوسان و تغییر قیمت محصولاتی مانند ورق سیاه به دلیل حیاتی بودن آنها برای تمام صنایع کشور و پرمصرف بودن آن در صنایعی مانند خودروسازی، پتروشیمی و یا ساختمانسازی، بر اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار است.
عامل دیگری که میتواند بر قیمت ورق سیاه تأثیر بگذارد، قیمت اسلب در بازار داخلی است. پیشبینی قیمت ورق سیاه، بهدلیل کاربرد وسیعی که در صنایع مختلف دارد و همچنین نقشی که بهعنوان پایه، برای تولید بسیاری از محصولات فولادی مانند ورق گالوانیزه و غیره دارد، برای مشخصکردن بودجهی کل در بسیاری از صنایع وابسته، از اهمیت زیادی برخوردار است. چند عامل بهعنوان عوامل اصلی در تعیین قیمت ورق سیاه تأثیرگذار هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. شما میتوانید برای اطلاع از قیمت ورق سیاه اینجا کلیک کنید.
عوامل تعیین کنندهی قیمت ورق سیاه
عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا بین مصرفکننده و تولیدکننده یکی از عوامل تأثیر گذار بر قیمت ورق سیاه و انواع محصولات فولادی است. در سالهای اخیر تولید محصولات فولادی در ایران رشد صعودی داشته و تقاضا برای شمش آهن را افزایش داده است. برقراری توازن بین عرضه و تقاضای شمش، عاملی مؤثر بر قیمت شمش آهن و پس از آن قیمت تمامی آهنآلات و محصولات فولادی میباشد. همچنین عرضه و تقاضا در بورس نیز بر قیمت شمش فولاد مؤثر است.
قیمت اسلب و قراضه
قیمت اسلب و قراضه، در بازارهای جهانی، روی قیمت ورق سیاه داخل ایران تأثیرگذار است. در مورد ترند قیمت شمش فولاد جهانی، همواره تغییرات قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایران مبنای قیمتگذاری و تأثیرگذاری بر قیمتهای داخلی میباشد. از بین بازارهای دیگر کشورها، قیمت شمش آهن در کشورهای حوزه CIS (کشورهای مستقل مشترکالمنافع)، بر روند قیمت گذاریها بیتاثیر نیست. در مورد روند قیمت قراضه جهانی نیز مهم است که بدانیم همواره تغییرات قیمت قراضه در بازار کشور ترکیه، از فاکتورهای مؤثر برای قیمت قراضه در بازار داخلی ایران است.
نوسانات نرخ ارز و مسائل سیاسی روز
نرخ ارز از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه است و نوسانات قیمت ارز، بازار آهن آلات و محصولات فولادی را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. بهطوری که کنترل روزانه و ساعتی تغییرات قیمت ارز جزو امور روزانه و بدیهی فعالان بازار آهن شده است. همانطور که میدانید نرخ دلار آمریکا تا حد زیادی متأثر از مسائل سیاسی و روابط اجتماعی بین کشورهاست. مسلماً تورم جهانی نیز در تعیین قیمت ورق سیاه و دیگر محصولات فولادی تأثیرگذار است.
تولیدات سنگ آهن
سنگ آهن بهعنوان مادهی اولیهی تولید محصولات فولادی، عاملی تعیین کننده در قیمت این محصولات و ورق سیاه محسوب میشود. کشورهای استخراج کنندهی سنگ آهن اگر تصمیم به کمکردن یا زیاد کردن تولیدات معدنی خود داشته باشند، قیمت تمام شدهی ورق سیاه نیز از این تصمیمات تأثیر خواهد گرفت. تولید فولاد در کشور، نسبت به تقاضای آن پایین است و تنها در حدود نیمی از تقاضای داخلی را پوشش میدهد. بهاین ترتیب بهای تمام شدهی تولیدات فولادی بهشدت تحت تأثیر عوامل بینالمللی، کشورهای تولیدکننده و صادرکننده و عوامل داخلی قرار میگیرد.
هزینهی حمل و نقل
هزینهی حمل و نقل یکی دیگر از فاکتورهایی ست که در صنعت فولاد بسیار تأثیرگذار است. و این مساله مسلماً هنگام صادرات و واردات این محصولات تأثیر مشهودتری نیز خواهد داشت.
شاخص PMI چین
شاخص PMI یا شاخص مدیران خرید یکی از مهمترین دادههای اقتصادی است که اقتصادهای بزرگ منتشر میکنند. شاخص PMI توسط تمام معاملهگران از نزدیک رصد میشود. اگر مقدار شاخص برابر ۵۰ یا بالاتر از آن باشد یعنی وضعیت رو به بهبود نسبی قرار دارد و اگر مقدار شاخص به سمت پایینتر از ۵۰ برود، نشان دهندهی افت اقتصادی میباشد. شاخص PMI بالای ۵۰ درصد نشان دهندهی اقتصاد در حال رشد است. پایین آمدن شاخص PMI چین سبب پایین آمدن قیمت محصولات فولادی میشود.
شاخص FOB چین
با توجه به نمودار FOB چین مربوط به ورق سیاه، درج شده در سایت LME، مشاهده میشود که؛ از اول ژانویه سال ۲۰۲۱ تا ماه جولای، کمترین قیمت ورق سیاه مربوط به تاریخ ۲ فوریه است که ۶۰۰ دلار به ازای هر تن بوده است و بالاترین قیمت ۱۰۴۶ دلار در هر تن بوده که در تاریخ ۱۲ می این قیمت را شاهد بودیم و پس از آن قیمت FOB ، دوباره با کاهش مواجه شده و در ماه جولای به ۹۰۰ دلار در هر تن رسیده است. یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت FOB چین، تورم جهانی است.
کارخانههای تولید کنندهی ورق سیاه
از جمله کارخانههای تولید کنندهی ورق سیاه در ایران؛ فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولاد گیلان، نورد و لوله اهواز، فولاد اکسین اهواز و فولاد کاویان را میتوان نام برد.
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
این کارخانه ضمن تولید اسلب فولادی، در حوزه تبدیل به ورقهای فولادی نیز فعالیت دارد. ظرفیت اسمی این مجتمع ۱۱.۵ میلیون تن محصولات مختلف فولادی میباشد. شرکتهای فولاد سبا، امیرکبیر کاشان و فولاد هرمزگان زیرمجموعههای فولاد مبارکه اصفهان هستند. ضخامت ورق سیاه فولاد مبارکه بین ۱.۶ تا ۱۵ میلیمتر است و بیشتر برای تولید لوله، پروفیل، صنعت خودرو سازی و لوازم خانگی کاربرد دارد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان ورق سیاه، ورق آجدار، ورق رنگی، ورق قلعاندود و ورق گالوانیزه تولید میکند. کیفیت ورق سیاه فولاد مبارکه، بسیار عالی میباشد و قیمت آن نیز به طبع گرانتر است.
خرید ورق سیاه
شما میتوانید ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان و دیگر کارخانهها را به هر دو صورت رول و شیت از شرکت بازرگانی سراج توس خریداری کنید. لازم به ذکر است که سفارش شما ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از توافقات اولیه و پرداخت، در محل مورد نظر شما حاضر خواهد بود.
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