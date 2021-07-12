مهلت ثبت نام کارشناسی بدون آزمون آزاد فردا به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبتنام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا سهشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته، آن دسته از رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد که پذیرش آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی است، اقدام کنند.
ثبتنام این رشتهها که برای مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول انجام میشود، از ۹ تیر ماه آغاز شده بود.
داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبتنام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنید.
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