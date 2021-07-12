۶۷۰ درخواست همکاری توسط کارآفرینان ایرانی خارج از کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور(connect.isti.ir ) مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با هدف جذب و ترغیب ایرانیان خارج از کشور به بازگشت و تاثیرگذاری در توسعه و پیشرفت فناورانه کشور شکل گرفته است، نقش تعیینکنندهای در پیوند توانمندی آنها به نیازهای کشور دارد. از ابتدای شروع این برنامه تاکنون ۱۰ هزار و ۵۶ مورد درخواست همکاری ثبت شده است.
این همکاریها حجم بالایی از ظرفیتهای تخصصی را به داخل کشور منتقل میکند. این برنامه پل ارتباطی میان فارغ التحصیلان دانشگاههای برتر جهان با بیش از ۱۵۰ مرکز علمی داخلی است. با اجرایی شدن این برنامه مشکلات و چالشهای پیش روی بازگشت متخصصان ایرانی به کشور تسهیل شده است.
اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در طی ۵ سال متوالی منجر به همکاری متخصصان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور با بیش از ۱۵۰ مرکز علمی و فناوری شامل برترین دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای فناوری و شرکتهای دانشبنیان منتخب داخلی در کمترین زمان ممکن شده است.
همچنین در حال حاضر ۱۲۵ پایگاه تخصصی همکار شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز نوآوری و پارکهای فناوری برتر کشور برای تسهیلگر این کار هستند.
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