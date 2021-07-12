رشد ۴۰درصدی سازمان های مردم نهاد طی سال های گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان عصر امروز در مراسم روز ملی ازدواج گفت: طی چند روز اخیر تلاش کردیم به توسعه ازدواج کنیم، موارد مربوط به تسهیلات ازدواج، حکایت از این دارد که نظام و دولت در جهت حمایت مالی از جوانان تلاش خوبی کرده اند.

وی افزود: خوشبختانه با حمایت دولت و مجلس این رقم امسال به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان رسید و تلاش دولت کمک به جوانان با توجه به وضعیت اقتصادی بوده است. از سوی دیگر تلاش کردیم که شرایط ارائه خدمات مشاوره های قبل و بعد از ازدواج را ارائه دهیم تا زوجین در سال های ابتدای زندگی دچار مشکل نشوند.

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: آمارهای سال ۹۹ نشان می‌دهد که ازدواج ها ۴.۶ درصد افزایش یافته اما در مقابل آمار طلاق ها نیز افزایش یافته است.

سلطانی فر ابراز داشت: مسائلی مانند تغییر ارزش ها، سبک زندگی و تفکرات مطرح می‌شود و ما در معرض تهاجم فرهنگی دشمن قرار داریم اما به طورکلی تمایل به ازدواج به چالش عمده مسئولین کشور تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: دغدغه مسئولین این است که آیا تنها تامین مالی برای ازدواج جوانان کافی است یا خیر و باور ما این است که به هر شکل ممکن باید موانع ازدواج رفع شود و جوانان به یک بلوغ فکری برسند و درک کنند که ازدواج نه تنها موجب ایجاد مشکلات مالی نمی‌شود بلکه برکاتی دارد و موجب رشد و پیشرفت جوانان می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۳۸۰۰ سازمان مردم نهاد در کشور داریم که حدود ۲ میلیون جوان در آن ها فعال هستند و شاهد رشد ۴۰ درصدی در سازمان های مردم نهاد هستیم.

در پایان این مراسم طرح «ارتقا سلامت روان خانواده های شاهد و ایثارگر» رونمایی شد و از تعدادی از زوج های جوان نیز تقدیر شد.