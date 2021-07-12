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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۱

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شهادت و زخمی شدن ۴ غیرنظامی یمنی به دست ارتش سعودی

شهادت و زخمی شدن ۴ غیرنظامی یمنی به دست ارتش سعودی

منابع یمنی اعلام کردند که بر اثر تیراندازی گارد مرزی سعودی به مناطق مسکونی در استان صعده در شمال یمن دو غیرنظامی شهید شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از حملات جنگنده های ائتلاف سعودی به منطقه الزاهر در استان البیضاء خبر دادند.

همچنین این منابع به حملات راکتی و توپخانه ای ارتش سعودی به مناطق مسکونی در مرز عربستان با یمن اشاره کردند.

بر اساس این گزارش؛ در حمله راکتی و توپخانه ارتش سعودی به منطقه شدا در استان صعده در شمال بیمن، دو غیرنظامی زخمی شدند.

همچنین در تیراندازی نیروهای گارد مرزی عربستان به منطقه الرقو در استان صعده نیز دو غیرنظامی یمنی به شهادت رسیدند.

اخیراً، «علی صالح فراس» معاون مدیرکل بخش تحقیقات در صعده به شبکه المسیره گفت: ائتلاف سعودی در نیمه اول سال جاری (۲۰۲۱) ۴۹۱ بار منطقه الرقو در این استان را هدف گرفته است.

وی افزود: در نتیجه این حملات ۱۲۷ غیرنظامی یمنی به شهادت رسیده‌اند و ۳۶۴ نفر دیگر جراحت‌های وخیم یا متوسط برداشته‌اند همچنین ۶۸ مهاجر آفریقایی و غیره نیز جان خود را از دست داده‌اند.

فراس تأکید کرد: تجاوزهای روزانه ائتلاف سعودی به الرقو هیستریک است و این حملات وحشیانه هیچ توجیهی ندارد.

کد مطلب 5256444

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