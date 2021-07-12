۱۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان مستعد تجهیز و نوسازی

به گزارش خبرنگار مهر، شاه محمدی عصر دوشنبه در گفتگویی با اشاره به اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، اظهار کرد: ابتدای اجرای این طرح در استان گیلان تاکنون ۸۷ هزار هکتار از اراضی تجهیز و نوسازی شده‌اند.

وی با بیان اینکه استان گیلان دارای ۲۳۸ هزار اراضی شالیزاری است، افزود: این میزان معادل ۳۷ درصد مجموع اراضی شالیزاری استان است.

شاه نظری در ادامه با اشاره به اینکه در مجموع ۱۸۰ هزار اراضی شالیزاری استان مستعد اجرای این طرح هستند، گفت: در سال گذشته نیز با تلاش‌های صورت گرفته ۹۰۰ هکتار از اراضی تجهیز و نوسازی شد.

وی با بیان اینکه برای امسال نیز ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح پیش بینی شده است، ادامه داد: امسال نیز اجرای این طرح در ۱۰۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری گیلانی در دستور کار قرار دارد

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این طرح مزایای زیادی برای کشاورزان خواهد داشت و متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل عدم آگاهی طرح از روند خوبی برخوردار نبود، افزود: امروز شاهد استقبال خوب کشاورزان هستیم.

شاه نظری به برخی از مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح موجب افزایش راندمان آبیاری، مدیریت بهینه مصرف آب، خروج آب‌های مازاد از مزارع، دسترسی آسان به قطعات زراعی، کاهش هزینه‌های تولید و زمینه سازی برای ورود ماشین آلات کشاورزی در مراحل کاشت و داشت و برداشت است.

وی اضافه کرد: ۱۵ درصد هزینه اجرای طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها بر عهده کشاورز است و بقیه هزینه را دولت تأمین می‌کند.