آزمون کارشناسی ارشد امسال بدون محدودیت رشته ای برگزار می شود

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی خاکی‌صدیق در تبیین موضوع مصوبه هفدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو گفت: نامه‌ای که از طرف اداره‌کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی این وزارت برای کارگروه‌های تخصصی دانشگاه‌ها ارسال شده است، در ادامه و تبیین مواد مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۹۷ بوده که حوزه معاونت آموزشی را موظف کرده است ارتباط بین رشته‌ها در کارشناسی و کارشناسی ارشد را روشن کند.

وی با اشاره به اینکه مصوبه مذکور برای کار کارشناسی به دانشگاه‌ها ارسال شده و هیچ تصمیم قطعی در این ارتباط گرفته نشده است، تاکید کرد: در آزمون کارشناسی ارشد امسال هیچ‌گونه تغییری وجود نخواهد داشت و بدون اعمال محدودیت رشته‌ای برگزار می‌شود و داوطلبان دوره‌های کارشناسی ارشد می‌توانند در رشته‌های مورد نظر خود با رعایت سایر مقررات در آزمون شرکت و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: برای سال‌های آتی نیز باید نظر تخصصی کارگروه‌ها، کارشناسان مرتبط و همچنین معاونین آموزشی دانشگاه‌ها اخذ شود و سپس به یک اجماع نظر و طرح مشخص برسیم تا پس از طرح و تصویب در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، برای اجرایی شدن آن، اقدام لازم صورت گیرد.

خاکی‌صدیق همچنین گفت: این مصوبه می‌تواند بندهای مختلفی در اجرا داشته باشد. به طور مثال اینکه ارتباط موضوعی بین رشته‌ها چیست و یا به چه صورت تعریف می‌شود؟ نیاز به یک تبیین تخصصی دارد که در اصل مصوبه به آن اشاره‌ای نشده است. کاری که هم‌اکنون وزارت علوم انجام می‌دهد یک مطالعه کارشناسی و تخصصی روی موضوع است و هنوز به هیچ نتیجه قطعی نرسیده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: در این رابطه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه این است که رشته‌های مرتبط را خیلی محدود می‌دانند که بر اساس آن رشته‌های محدودی از کارشناسی می‌توانند در کارشناسی ارشد شرکت کنند. یک دیدگاه دیگر که شورای گسترش نیز در سال‌های قبل (دهه ۸۰) به آن معتقد بودند این بود که نباید محدودیتی در رشته‌های تحصیلات تکمیلی وجود داشته باشد و یک دیدگاه بینابین و مهم هم وجود دارد که بیان می‌کند؛ باید این مصوبه طوری اجرا شود که ضمن اینکه آزادی عمل دانشجو در انتخاب رشته حفظ می‌شود، چارچوبی را که این تغییر رشته در آن مجاز است نیز رعایت شود. این موضوع، همان بحث ارتباط بین مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است که برای هر رشته‌ای نیاز به یک کار تخصصی، دقیق و سنگین دارد.