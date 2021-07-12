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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۰۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان عنوان کرد؛

تحمیل خسارت های سنگین به صنایع با قطعی های اخیر برق

تحمیل خسارت های سنگین به صنایع با قطعی های اخیر برق

بندرعباس - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: قطعی های اخیر برق خسارت های سنگینی در امر تولید به صنایع وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، با محوریت تأمین برق صنایع فولادی و سیمان استان، با اشاره به اهمیت تأمین برق این صنایع، عنوان کرد: غیر فعال بودن واحدهای بزرگ فولادی و سیمانی چالش‌های بسیاری برای کشور و هرمزگان در زمینه تولید محصولات فولادی، سیمان و اشتغال ایجاد می‌کند.

وی افزود: غیرفعال بودن واحدهای بزرگ فولادی و سیمانی تأثیر مستقیم بر روی زندگی مردم، پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازها ایجاد خواهد کرد و باعث افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت وسازها و ایجاد بازار سیاه در بازار این محصولات خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: با توجه به نقش و جایگاهی که هرمزگان در اقتصاد ملی، کم اثر کردن فشار تحریم‌ها با ارز آوری که صنایع فولادی برای کشور دارند ضروری است در اعمال خاموشی‌های هرمزگان در بخش خانگی و صنایع فولادی و سیمانی از سوی وزارت نیرو تجدید نظر اساسی شود.

حیدری، افزود: برخی صنایع مستقر در هرمزگان و همچنین برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کارکرد ملی دارند و ضروری است تأمین برق آنها جز سهمیه هرمزگان محسوب نگردد و برق دستگاه‌ها و صنایع ملی جداگانه تأمین شود و در این خصوص استثنا قائل شوند تا صنایع هرمزگان در تأمین برق با چالش مواجه نشوند.

وی افزود: خلل در تأمین برق صنایع هرمزگان در هفته‌های اخیر آسیب جدی به بخش تولید این صنایع وارد کرده است و ضروری است وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر مناسب مشکل تأمین برق صنایع هرمزگان با اختصاص سهمیه ویژه مرتفع نماید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: عدم تأمین برق صنایع تبعات بسیاری در حوزه تولید و اشتغال به همراه دارد و اثر مستقیم بر زندگی مردم خواهد داشت.

حیدری گفت: صنایع در حوزه مبارزه با ویروس کرونا با انجام مسئولیت‌های اجتماعی همواره پیشگان بوده اند و اکسیژن مورد نیاز بیمارستان‌های کشور را در شرایط کنونی صنایع فولادی تأمین می‌کنند.

کد مطلب 5256575

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