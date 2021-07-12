تحمیل خسارت های سنگین به صنایع با قطعی های اخیر برق

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، با محوریت تأمین برق صنایع فولادی و سیمان استان، با اشاره به اهمیت تأمین برق این صنایع، عنوان کرد: غیر فعال بودن واحدهای بزرگ فولادی و سیمانی چالشهای بسیاری برای کشور و هرمزگان در زمینه تولید محصولات فولادی، سیمان و اشتغال ایجاد میکند.
وی افزود: غیرفعال بودن واحدهای بزرگ فولادی و سیمانی تأثیر مستقیم بر روی زندگی مردم، پروژههای عمرانی و ساخت و سازها ایجاد خواهد کرد و باعث افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت وسازها و ایجاد بازار سیاه در بازار این محصولات خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: با توجه به نقش و جایگاهی که هرمزگان در اقتصاد ملی، کم اثر کردن فشار تحریمها با ارز آوری که صنایع فولادی برای کشور دارند ضروری است در اعمال خاموشیهای هرمزگان در بخش خانگی و صنایع فولادی و سیمانی از سوی وزارت نیرو تجدید نظر اساسی شود.
حیدری، افزود: برخی صنایع مستقر در هرمزگان و همچنین برخی ارگانها و دستگاههای اجرایی کارکرد ملی دارند و ضروری است تأمین برق آنها جز سهمیه هرمزگان محسوب نگردد و برق دستگاهها و صنایع ملی جداگانه تأمین شود و در این خصوص استثنا قائل شوند تا صنایع هرمزگان در تأمین برق با چالش مواجه نشوند.
وی افزود: خلل در تأمین برق صنایع هرمزگان در هفتههای اخیر آسیب جدی به بخش تولید این صنایع وارد کرده است و ضروری است وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر مناسب مشکل تأمین برق صنایع هرمزگان با اختصاص سهمیه ویژه مرتفع نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: عدم تأمین برق صنایع تبعات بسیاری در حوزه تولید و اشتغال به همراه دارد و اثر مستقیم بر زندگی مردم خواهد داشت.
حیدری گفت: صنایع در حوزه مبارزه با ویروس کرونا با انجام مسئولیتهای اجتماعی همواره پیشگان بوده اند و اکسیژن مورد نیاز بیمارستانهای کشور را در شرایط کنونی صنایع فولادی تأمین میکنند.
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