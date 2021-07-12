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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۱۸

در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد؛

افزایش تولید برق متناسب با شیب مصرف نیست

افزایش تولید برق متناسب با شیب مصرف نیست

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون نظر نمایندگان در خصوص عملکرد وزارت نیرو این بود که افزایش تولید برق متناسب با شیب افزایش مصرف نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی علیزاده عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از جلسه فوق‌العاده عصر امروز کمیسیون، گفت: جلسه امروز با حضور مسئولین وزارت نیرو و دستگاه‌های امنیتی برگزار شد و معاون امنیتی وزیر کشور نیز در خصوص تبعات احتمالی قطع برق و آب شرب در آینده هشدارهایی داد و گزارش‌هایی نیز از وضعیت تولید برق و شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی توسط نماینده وزارت نیرو ارائه شد.

وی تصریح کرد: نظر نمایندگان در خصوص عملکرد وزارت نیرو این بود که افزایش تولید برق متناسب با شیب افزایش مصرف نبوده و پیش‌بینی‌های مناسبی برای این موضوع صورت نگرفته، همچنین از ساخت نیروگاه هسته‌ای که مصوبه مجلس را نیز داشته، غفلت شده است و دولت به جای افزایش ظرفیت تولید برق، تمرکز خود را به بهینه‌سازی مصرف قرار داده است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: عموم نمایندگان نسبت به تبعات جبران کمبود برق خانگی از طریق قطعی برق صنایع ابراز نگرانی و تأکید کردند که این موضوع در آینده می‌تواند مشکلات مختلف و متعددی برای کشور ایجاد کند، ضمن اینکه لازم است در اطلاع‌رسانی‌ها در مورد قطعی برق به شکل مطلوب‌تری عمل شود.

کد مطلب 5256593

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