افزایش تولید برق متناسب با شیب مصرف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی علیزاده عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از جلسه فوق‌العاده عصر امروز کمیسیون، گفت: جلسه امروز با حضور مسئولین وزارت نیرو و دستگاه‌های امنیتی برگزار شد و معاون امنیتی وزیر کشور نیز در خصوص تبعات احتمالی قطع برق و آب شرب در آینده هشدارهایی داد و گزارش‌هایی نیز از وضعیت تولید برق و شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی توسط نماینده وزارت نیرو ارائه شد.

وی تصریح کرد: نظر نمایندگان در خصوص عملکرد وزارت نیرو این بود که افزایش تولید برق متناسب با شیب افزایش مصرف نبوده و پیش‌بینی‌های مناسبی برای این موضوع صورت نگرفته، همچنین از ساخت نیروگاه هسته‌ای که مصوبه مجلس را نیز داشته، غفلت شده است و دولت به جای افزایش ظرفیت تولید برق، تمرکز خود را به بهینه‌سازی مصرف قرار داده است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: عموم نمایندگان نسبت به تبعات جبران کمبود برق خانگی از طریق قطعی برق صنایع ابراز نگرانی و تأکید کردند که این موضوع در آینده می‌تواند مشکلات مختلف و متعددی برای کشور ایجاد کند، ضمن اینکه لازم است در اطلاع‌رسانی‌ها در مورد قطعی برق به شکل مطلوب‌تری عمل شود.