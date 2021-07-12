به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی روز دوشنبه در سخنانی اظهار داشت: درپی وقوع چندین فقره سرقت در خرم آباد مراتب به صورت ویژه و به منظور شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: پس از چند شبانه روز اقدامات پلیسی مأموران کلانتری ۱۲ سلمان فارسی این شهرستان موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای شده که پس از هماهنگی با مقام قضائی و طی یک عملیات ضربتی سارق مذکور دستگیر و پس از تحقیقات فنی به ۱۲ فقره انواع سرقت اعتراف و مدعی شد اموال مسروقه را به شخصی مالخر به هویت معلوم به فروش رسانده است.

فرمانده انتظامی خرم آباد ادامه داد: فرد مالخر دستگیر و پرونده به همراه سارق و مالخر جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

سرهنگ دولتشاهی با بیان اینکه مهم‌ترین شرط پایداری امنیت در هر جامعه‌ای، مشارکت مردم با پلیس است؛ از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.