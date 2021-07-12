به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میثم فیاضی عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز حجاب و عفاف در اردبیل اظهار کرد: جامعه غرب با زیبایی و بزک کردن زنان سعی دارد تا نمود و نشانهای از بیهویتی خود را به نمایش بگذارد در حالی که این حرکت آنها بسترساز آسیب اجتماعی و به هم خوردن تعادل نظام فرهنگی جوامع است.
وی اصالت اسلام را در نگاه به زن همراه با عفت و حیا دانست و تصریح کرد: ما الگوی شایسته و بینظیری همچون فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری داریم که هیچ وقت ارزش و جایگاه چنین زنان باوقار مخدوش و محدود نمیشود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اضمحلال خانوادهها را در نظام غرب در سایه بیتوجهی به زن و نگاه ابزاری به آنها یادآور شد و گفت: در جامعه اسلامی زن محور و مدار خانه و خانواده است و تمامی فرزندان الگوی خود را مادری عفیف و شایسته میدانند.
فیاضی با بیان اینکه در تداوم راه اهل بیت امروز زنان باید مدافع حجاب و اصالت کرامت و شایستگیهای حقیقی خود باشند، افزود: آنچه که امروز به ظاهر عدهای سعی میکنند تا چهره از نقاب واقعی خود در توجه و دقت به منش زنان پرده بردارند، همان رواج بیعفتی و بیحیایی است که نمود آن را میتوان در برخی از جوامع به عینه مشاهده کرد.
وی سالگرد ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) با بانوی عفیف فاطمه زهرا (س) را یادآور شد و خاطر نشان کرد: این چهرههای نورانی در تشکیل نظام خانوادگی بر پایه ساده زیستی و الگوهای ارزشی حرکتی بینظیر انجام دادند که امروز خانوادههای ما باید با افتخار آن را مرام و سیره خود قرار دهند.
فیاضی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضرورت دارد با تسهیل امر ازدواج جوانان به تحکیم بنیان خانواده کمک کنیم و در کنار همه مؤلفهها و مظاهر مادی، سبک زندگی ایرانی، اسلامی را مورد توجه و دقت نظر قرار داده و به محکم شدن بنیانهای خانواده توجهی جدی داشته باشیم.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: اقتداری که زن در سایه حجاب و عفاف پیدا میکند یک اقتدار ماندگار است و هیچ وقت آسیبی به آن وارد نمیشود.
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