اصرار بر حفر سه حلقه چاه نفت در ۱۴۰ متری مناطق مسکونی!

به گزارش خبرنگار مهر، سه حلقه چاه قرار است در چارچوب «طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت» موسوم به طرح توسعه ۲۸ مخزن قرار جهت استخراج نفت در شمال شهر اهواز و بسیار نزدیک به مناطق مسکونی حفر شود.

بر اساس آنچه کارشناسان و مدیران حوزه HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) این شرکت به مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب اعلام کرده اند، سه حلقه چاه که تصمیم قطعی گرفته شده در شمال شهر اهوار حفر شود، به مناطق مسکونی شهر اهواز بسیار نزدیک است و می‌تواند مخاطرات ایمنی و محیط زیستی زیادی برای ساکنان این منطقه ایجاد کند.

گفته می‌شود اداره HSE شرکت مناطق نفت خیز جنوب در گزارش‌های خود، درباره این مخاطرات هشدار داده اما به نظر می‌رسد مدیرعامل با استفاده از اختیارات مدیریتی خود، مُصر به نهایی کردن فرآیند حفاری این سه حلقه چاه است.

طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت موسوم به طرح توسعه ۲۸ مخزن با هدف افزایش و نگهداشت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام از میدان‌های در دست بهره‌برداری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در گستره استان‌های خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و ایلام در دست اجراست.

به گفته مسئولان شرکت ملی نفت، این طرح بزرگترین طرح توسعه‌ای بعد از انقلاب در مناطق نفت خیز جنوب است که در پهنه ۵ استان جنوب غرب کشور در دست اجراست و وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز اولویت ویژه ای برای آن قائل هستند. هدف نخست این طرح افزایش تولید نفت است. حمایت از ساخت داخل با الزام پیمانکاران به استفاده از تجهیزات داخلی و توسعه عمران و آبادانی مناطق پیرامونی با اختصاص ۴ درصد از اعتبار طرح به مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر اهداف این طرح است.

نگاهی به برخی مخاطرات حفر چاه نفت در نزدیکی مناطق مسکونی

وعده اختصاص ۴ درصد از اعتبارات طرح به مسئولیت‌های اجتماعی در حالی است که سه حلقه چاه مذکور، مخاطرات جدی برای ساکنان منطقه شمالی اهواز ایجاد خواهد کرد چرا که تنها ۱۴۰ متر با مناطق مسکونی فاصله دارد.

سالهاست که معضلات و مشکلات چاه‌های منطقه شهری اهواز گریبان شهروندان این شهر را گرفته است، از آلودگی‌ها گرفته تا تشعشات گرمایی شعله‌ها و خطرات انفجار و نشت لوله‌های انتقال و آلودگی‌های زیست محیطی که سالهاست مناقشاتی را برای بستن این چاه‌ها به وجود آورده است.

با این حال مجدداً در پروژه‌های طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ۲۸ مخزن، سه حلقه چاه در شمال شهر اهواز، بسیار نزدیک به مناطق مسکونی است و به اذعان پیمانکار پروژه، این اندازه نزدیکی به مناطق مسکونی مسبب آلودگی‌های زیست محیطی، خطرات شهری، آلودگی‌های صوتی خواهد شد و امکان شکایت ساکنان از شرکت ملی مناطق نفت خیز را فراهم می‌کند.

آئین نامه حفاری: حریم چاه با مناطق مسکونی؛ ۴۰۰ متر

در آئین نامه حفاری نفت آمده که چاه اکتشاف شده باید در حداقل فاصله ۴۰۰ متری با مناطق مسکونی و همچنین بالای ۳۰۰ متری با جاده اصلی باشد.

حال آنکه سه چاه مذکور، بر اساس اعلام نماینده HSE در فاصله ۱۴۰ متری با مجتمع مسکونی و ۱۰۰ متری جاده اصلی قرار دارد.

کارشناس HSE: مدیرعامل مناطق نفت خیز می‌تواند هشدار کارشناس را وتو کند

یک کارشناس حوزه ایمنی بهداشت و محیط زیست مناطق نفت خیز جنوب به خبرنگار مهر گفت: وقتی قرار است چاهی حفاری شود، یکی از اعضای اکیپ کارشناسی آن، نماینده HSE است؛ این فرد ممکن است در گزارش خود بنویسد که محل شناسایی شده، مورد تأیید نیست چون حریم آن تا منازل مسکونی رعایت نشده است.

وی با بیان اینکه حریم استاندارد ما تا منازل مسکونی ۴۰۰ متر است افزود: اگر در گزارش نماینده ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) چنین موضوعی درج شود، به احتمال زیاد چاه حفر نخواهد شد ونامه نماینده HSE ملاک عمل قرار می‌گیرد؛ همچنین اگر موارد مشکل دار محیط زیستی هم داشته باشد، باز هم باید از احداث چاه صرف نظر شود و معمولاً محل حفاری را جابه جا می‌کنند.

این کارشناس ایمنی نفت افزود: تنها کسی که طبق قانون می‌تواند گزارش مسئول HSE را وتو کند، شخص مدیرعامل است که در موضوع طرح توسعه ۲۸ مخزن، این فرد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است. البته وی هم قطعاً با مقامات بالاتر مشورت‌هایی خواهد داشت.

کارشناس محیط زیست نفت: خلأ قانونی داریم

یک کارشناس محیط زیست نفتی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه هیچ راه قانونی از سوی قانونگذار برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های نفتی که آلایندگی محیط زیست یا مخاطرات ایمنی در پی داشته باشد، تصویب نشده است؛ در عین حال تجاوز به حریم میدان‌های نفتی را هم شاهد هستیم یعنی به کرات در برخی مناطق نفتی کشور شاهد هستیم که برخی افراد سودجو بر خلاف آئین نامه حریم میدان‌های نفتی، اقدام به ساخت و ساز در کنار خط لوله‌های اصلی انتقال نفت کرده اند ولی امکان قانونی برای اخذ حکم قلع و قمع آنها را نداریم.

وی معتقد است: حدود و ثغور میدان‌های نفتی مشخص است؛ میدان نفتی اهواز قرار است در یک منطقه کاملاً مسکونی ساخته شود که دو راه پیش رو داریم یا اینکه از تولید صرف نظر کنیم یا اینکه با برخی تمهیدات، از ایجاد آلودگی‌ها و مخاطرات جلوگیری کنیم.